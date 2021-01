Erinnerungen eines Berliner Senatssprechers

Der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) mit Senatssprecher Michael-Andreas Butz (r.) – hier am Tag des Misstrauensvotums am 16. Juni 2001 im Abgeordnetenhaus.

Berlin. Einblicke in die Berliner Politik: Michael-Andreas Butz, ehemaliger Senatssprecher und enger Vertrauter des Regierenden Bürgermeisters Eberhard Diepgen (CDU) hat seine Memoiren veröffentlicht. Auf rund 430 Seiten berichtet der heute 71-Jährige anschaulich, wie das so war in Bonn, als Sprecher des Bundesinnenministeriums und später, ab 1992 in Berlin. Auszüge aus dem Buch „Von Bonn nach Berlin - Menschen, Mächte, Medien“: