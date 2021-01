Heimweh nach dem Kurfürstendamm

General Manager Stefan Athmann hat seine Karriere in dem Traditionshaus am Kudamm begonnen.

Berlin. Roter Teppich unter den Füßen, goldene Drehtür im Blick und ein Lichtermeer über dem Kopf - das Entrée des Hotels "Bristol Berlin" an der prominenten Ecke Kurfürstendamm und Fasanenstraße ist wie gemacht für den großen Auftritt. Ob der Glanz des Hauses in seiner über 65-jährigen Geschichte auf seine Gäste abfärbte und in der Folge Leinwand-Legenden wie Romy Schneider, Brigitte Bardot, Hildegard Knef und Sophia Loren anlockte oder ob es andersherum war, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Fest steht, das "Bristol" ist eine Legende in der City West, streng genommen das "Kempinski". Als solches wurde das Haus 1952 von Richard Unger, Schwiegersohn von Namensgeber Berthold Kempinski, eröffnet. 2017 wurde das Hotel nach einer umfassenden Renovierung in "Bristol Berlin" umbenannt.