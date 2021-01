Humboldt-Klinikum wegen Corona-Mutation unter Quarantäne

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen in Deutschland hat die Marke von 50.000 überschritten. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sprach in Berlin von einer "bedrückenden" und "schier unfassbaren Zahl".

Berlin. Um die Ausbreitung der hochinfektiösen Coronavirus-Mutante B.1.1.7. in Berlin zu verhindern, hat das Gesundheitsamt Reinickendorf per Anweisung das Humboldt-Klinikum unter Quarantäne gestellt. Vivantes-Sprecherin Mischa Moriceau bestätigte dies am Sonnabend. „Wir nehmen keine Patienten mehr auf, sodass die Virusvariante eingedämmt wird, wo sie ist.“