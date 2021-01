Zwischen Euroleague und Bundesliga: Alba plagt Reisestress

Berlin. Die Basketballer von Double-Sieger Alba Berlin kämpfen gegen den Reisestress an. 48 Stunden nach dem 84:77-Erfolg in der Euroleague beim spanischen Meister Baskonia Vitoria-Gasteiz empfangen die Berliner am Sonntag s.Oliver Würburg in der heimischen Mercedes-Benz-Arena (20.30 Uhr/Magentasport).

"Nach den anstrengenden Reisen rund um das Baskonia-Spiel treffen wir mit Würzburg auf einen Gegner, der derzeit gut drauf ist. Es wird dementsprechend ein schweres Spiel, in dem es darauf ankommen wird, dass wir unsere Energie auf das Feld bringen", wurde Alba-Spielmacher Maodo Lo in einer Pressemitteilung am Samstag zitiert.

Dabei werden die Franken vom Verletzungspech heimgesucht. Beide Center fallen aus, ebenso Power Forward Brekkott Chapman. Bereits im Dezember hatten die Würzburger den ehemaligen Alba-Spieler Alex King bis zum Saisonende von Bayern München ausgeliehen, der auch auf der Centerposition spielen kann.

Albas Assistenztrainer Israel Gonzalez warnt trotzdem vor dem aktuellen Tabellenzehnten: "Sie sind trotzdem eine sehr gefährliche Mannschaft mit gutem Charakter, wie die zwei Siege in ihren letzten beiden Spielen beweisen. Ihre bisherigen fünf Siege konnten die Würzburger dabei alle auswärts holen. Uns erwartet daher eine schwere Aufgabe nach der langen Rückreise aus Vitoria-Gasteiz."

