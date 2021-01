Junge Männer drohen an S-Bahnhof mit Messerstichen

Berlin. Ein Jugendlicher und seine drei Begleiter sind in Berlin-Kreuzberg vorläufig festgenommen worden, weil sie Mitarbeitern der Bahnsicherheit Messerstiche angedroht hatten. Das Sicherheitspersonal habe am Freitagabend einen Streit am S-Bahnhof Warschauer Straße zwischen zwei Gruppen schlichten wollen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei habe einer der Beteiligten den Sicherheitsmitarbeitern erklärt, man werde mit einem Messer zustechen, wenn man nicht in Ruhe gelassen werde.

Der 16-Jährige und seine drei Begleiter im Alter von 16 bis 19 Jahren stiegen anschließend in einen Bus, der von der alarmierten Polizei am Schlesischen Tor gestoppt wurde. Das Quartett wurde vorläufig festgenommen - allerdings trug niemand von ihnen ein Messer bei sich. Gegen den mutmaßlichen Täter wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Seine Eltern wollten ihn nicht von der Polizeiwache abholen. Seine Begleiter wurden ebenfalls von der Polizei entlassen, jedoch weigerte sich der 19-Jährige, das Gebäude zu verlassen.

Stattdessen habe er einen Polizisten angesprungen und ihm gegen die Brust geschlagen, hieß es weiter. Daraufhin habe sich der Beamte mit "einfacher körperlicher Gewalt" gewehrt. Der Angreifer wurde an der Nase verletzt. Er lehnte eine Versorgung ab und erstattete Anzeige gegen den Polizisten. Der junge Mann muss sich wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Sachbeschädigung verantworten. Er habe gegen das Glas einer Tür getreten.

