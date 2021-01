Festnahme nach Marihuana-Transport durch Berlin

Berlin. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung hat die Polizei in Berlin einen Marihuana-Vertrieb lahmgelegt. Nach Angaben vom Samstag beobachteten Einsatzkräfte am Freitagabend, wie drei Männer mit Kartons eine Wohnung in der Karl-Marx-Allee im Stadtteil Friedrichshain verließen und die Kisten in einen Transporter luden. Einer der Beteiligten fuhr damit anschließend zu einer Wohnung in der Tegeler Straße in Wedding. Bei der Überprüfung des Mannes strömte den Polizisten Marihuana-Geruch aus den Kisten entgegen.

Während der Durchsuchung beider Wohnungen wurden mehr als 40 Kilogramm Marihuana, diverse Arzneimittel, eine Druckluftpistole, eine Axt, ein Messer, mehrere hundert Euro sowie Briefmarken im Wert von rund 3000 Euro beschlagnahmt. Der 29-Jährige wurde festgenommen, die Ermittlungen dauern an.

