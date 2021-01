Projekt "Flaniermeile Friedrichstraße" wird verlängert

Berlin. Die Friedrichstraße in Berlin bleibt auf dem Abschnitt zwischen Französischer und Leipziger Straße auch über den Januar hinaus autofrei. Der Berliner Senat und der Bezirk Mitte beschlossen eine Verlängerung des Projekts "Flaniermeile Friedrichstraße" bis Ende Oktober dieses Jahres, wie die zuständige Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Freitag mitteilte. So sollen weitere Daten etwa zum Verkehrsaufkommen, der Luftqualität und dem Lärmpegel gesammelt werden.

Die autofreie Friedrichstraße als Berliner Pilotprojekt sei auf positive Resonanz, aber auch auf Kritik gestoßen, hieß es von Umweltsenatorin Regine Günther. "Es ist deshalb wichtig, die Debatten mit der Stadtgesellschaft und den Anrainern auf Basis robuster Daten zu führen. Diese waren wegen der Corona-Situation bisher nur begrenzt zu erheben."

Auf dem rund 500 Meter langen Abschnitt dürfen bereits seit Ende August nur noch Radfahrer und Fußgänger unterwegs sein. Für durchfahrende Autos ist der Teil der Straße mit Schildern gesperrt. Das Modellprojekt sollte ursprünglich bis Ende Januar laufen und unter anderem zu einer Belebung des Einzelhandels in dem Bereich führen.

Laut Senat soll sich die Luftqualität bereits verbessert haben. Der Verkehr habe zudem in den umliegenden Straßen weniger stark zu- als in der Friedrichstraße abgenommen. Radfahrer hielten sich in der Regel an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 Kilometern pro Stunde.

