Handball Drux will Platz vier in Bundesliga verteidigen

Berlin. Handball-Profi Paul Drux setzt nach der WM-Pause in der Bundesliga ambitionierte Ziele für die Füchse Berlin. "Hoffentlich können wir den vierten Platz verteidigen, vielleicht klettern wir auch noch einen Rang nach oben", sagte der Füchse-Kapitän in dem Interview-Format "21 Minuten" des Füchse-Accounts auf Instagram, "wir haben einen breiten Kader, das wird uns helfen."

Der 25-Jährige bestreitet derzeit mit der Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft in Ägypten und hofft darauf, dass seine Vereinsmannschaft nach der Pause schnell wieder in den Rhythmus kommt. "Wir hatten einen sehr guten Monat im Dezember. Da war es schade, dass dann die WM dazwischen kam", sagte der Rückraumspieler. Die Füchse hatten mit acht Siegen in der Liga den Anschluss an die Tabellenspitze hergestellt und starten als Vierter in den Februar, in denen die Berliner mindestens sieben Spiele bestreiten müssen.

Enttäuscht zeigte sich Drux nach der 28:32-Niederlage gegen Spanien am Donnerstag, auch wenn sein Team die Iberer zwischendurch dominiert und mit drei Toren geführt hatte. "Wir haben viel besser als letztes Jahr gegen Spanien gespielt. Aber wir werfen innerhalb von zwei, drei Minuten den Sieg selber weg. Da müssen wir cleverer spielen", sagte Drux, fügte aber auch an: "Aber auch in Ägypten ist die Sonne wieder aufgegangen."

