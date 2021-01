E-Mail statt Ballsaal: Berlins Institutionen laden ins Netz

In Zeiten der Pandemie unvorstellbar: Beim IHK-Neujahrsempfang, der 2020 im U-Bahntunnel am Potsdamer Platz stattfand, stehen die rund 1500 Gäste dicht gedrängt.

Alle großen Neujahrsempfänge in Berlin sind wegen Corona abgesagt. Netzwerken im Netz ist allerdings nur bedingt ein Ersatz.

Berlin. Der Januar ist traditionell der Monat der großen Neujahrsempfänge in Berlin. Eine gute Gelegenheit für Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, in einem festlichen Rahmen zusammenzukommen und Probleme, die man miteinander hat, diskret anzusprechen. Pandemiebedingt sind die Schwierigkeiten in diesem Jahr sogar größer als üblich, die Möglichkeit des geselligen Meinungsaustauschs ist jedoch erheblich eingeschränkt. Da ist Kreativität gefragt.