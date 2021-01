Kohfeldt-Lob für Labbadia: "Mit ihm immer besser als davor"

Bremen. Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen hat sich vor dem Abstiegskampfduell bei Hertha BSC mit seinem Berliner Kollegen Bruno Labbadia solidarisiert. Labbadia droht Medienberichten zufolge im Fall einer Niederlage gegen die Bremer (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) die Entbindung von seinen Aufgaben.

"Ich wünsche Bruno, dass er seine Arbeit noch lange fortsetzen kann", sagte Kohfeldt am Freitag. "Er hat bei allen Stationen, siehe zuletzt in Wolfsburg, gezeigt, dass er Dinge entwickeln kann. Und dass es mit ihm immer besser war als davor - und manchmal auch danach." Werder geht als Tabellenzwölfter der Fußball-Bundesliga in dieses Spiel, die Hertha als Tabellen-13.

