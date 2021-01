Gedenktafel für Burak Bektas beschädigt

Berlin. Unbekannte haben in Berlin-Buckow die Gedenktafel für den 2012 getöteten Burak Bektas mit weißer Farbe übergossen und beschädigt. Eine Mitarbeiterin des Projekts "Opferberatung und Bildung gegen Rechtsextremismus und Rassismus" informierte am Donnerstagnachmittag die Polizei über die Sachbeschädigung, wie diese am Freitag mitteilte.

In unmittelbarer Nähe der Gedenktafel an der Ecke Möwenweg/Laubsängerweg hätten Einsatzkräfte einen Farbeimer mit Restfarbe sowie Einweghandschuhe als Beweismittel sichergestellt. Der polizeiliche Staatsschutz führt die Ermittlungen.

Der damals 22-jährige Burak Bektas wurde in der Nacht zum 5. April 2012 auf der Straße in Neukölln von einem Unbekannten erschossen. Seine Familie, ihr Anwalt und eine Bürgerinitiative werfen der Polizei seit langem vor, zu wenig in Richtung Rechtsextremismus ermittelt zu haben.

© dpa-infocom, dpa:210122-99-129836/2