Berliner Karneval der Kulturen abgesagt

Berlin. Er ist einer der größten Straßenpartys in Deutschland: Der Berliner Karneval der Kulturen am Pfingstwochenende ist abgesagt - wie bereits im Vorjahr. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg habe einstimmig entschieden, "dass aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr und Sommer 2021 im Bezirk keine großen Veranstaltungen oder Feste im öffentlichen Straßenland oder Grünanlagen stattfinden können", heißt es in einer Mitteilung des Bezirks vom Freitag. Den Karneval der Kulturen gibt es seit 1996. Traditionell locken die multikulturelle Parade und das Straßenfest Hunderttausende Besucher an.

Die Absage betrifft auch das MyFest am 1. Mai und das schwul-lesbische Parkfest im Volkspark Friedrichshain im Sommer. Das Bezirksamt will solche Veranstaltungen demnach bis zum 3. Quartal nicht genehmigen, also bis September. "Es ist aktuell nicht absehbar, wann sich die Lage entspannt", sagte Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne). Auch bei sinkenden Infektionszahlen in den warmen Monaten sei es - solange keine Herdenimmunität vorliege - keine gute Idee, wieder zu öffentlichen Festen und Großveranstaltungen zu laden.

