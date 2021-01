Berlin. In Berlin-Steglitz hat die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag einen bewusstlosen Menschen in einer Wohnung gefunden. Der Notarzt brachte ihn umgehend in ein Krankenhaus, wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Zuvor hatten Hausbewohner die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie den Rauchwarnmelder ihres Nachbarn gehört hatten. Angebranntes Essen soll den Alarm ausgelöst haben. Weitere Details waren zunächst unklar.

