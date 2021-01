Feuerwehr-Akademie: Aufsichtsdienst nach Maskenverstößen

An der Lehrakademie gibt es Probleme mit den Hygieneschutz-Regeln. Eine Anwohnerin hatte sich beschwert. Nun gibt es Konsequenzen.

Berlin. Weil an der Lehrakademie die Hygieneschutzregeln nicht eingehalten werden, führt die Behörde nun einen Aufsichtsdienst ein. Das erfuhr die Berliner Morgenpost aus Feuerwehr-Kreisen. Auslöser für diesen Schritt soll ein Beschwerdebrief einer Anwohnerin gewesen sein. Die Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst Akademie (BFRA) liegt an der Ruppiner Chaussee. In direkter Nachbarschaft sind auch Wohnhäuser.