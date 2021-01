Corona in Berlin Was die neue Maskenpflicht für Berlins Schneider bedeutet

Berlin. Jetzt ist doch eingetreten, was viele im Frühjahr 2020 noch vermeiden wollten. „Als wir angefangen haben, unsere Stoffmasken herzustellen, wollte niemand eine in weißer Farbe“, erinnert sich Schneider Cano Haj aus Halensee, „das hat die Kunden zu sehr an Krankenhausaufenthalte erinnert. Und nun sind medizinische Masken eben Pflicht.“ Als eine der ersten in Berlin hatte die Schneiderei Haj schon im März damit begonnen, Stoffmasken in verschiedenen Designs anzufertigen. „Bis Juli haben wir Tag und Nacht gearbeitet, ich habe kaum geschlafen“, so Haj, „es war aber auch ein schöner Einsatz, um die Pandemie für die Menschen erträglicher zu machen. Ich erinnere mich gerne daran zurück.“

Ein Einsatz, der durch die Masken-Entscheidung des Berliner Senats am Mittwoch endgültig obsolet geworden ist. Ab Sonntag gilt auch in der Hauptstadt eine verschärfte Maskenpflicht. Alltagsmasken aus Stoff wie die der Schneiderei Haj oder andere Mund-Nasen-Bedeckungen sind dann im öffentlichen Nahverkehr und im Handel nicht mehr erlaubt. An ihre Stelle treten FFP2- und OP-Masken, die besser vor einer Infektion mit dem Corona-Virus schützen. Für das Tragen der nun unzulässigen Bedeckungen in Geschäften und Verkehrsmitteln können demnach auch Bußgelder verhängt werden. Was bedeutet dieser Beschluss für die Schneider Berlins?

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

"Der Verkauf von Stoffmasken war uns ein kleines Trostpflaster"

Das Schneiderhandwerk ist besonders stark von der Pandemie betroffen. Da keine Hochzeiten oder andere Festivitäten stattfinden, lässt sich derzeit kaum jemand ein Kleid oder einen Anzug anfertigen oder ändern. Ebenso geschlossen sind Theater und Opernhäuser, weshalb auch hierfür keine neuen Kostüme geschneidert werden können. „Der Verkauf von Stoffmasken war uns ein kleines Trostpflaster, um den ersten Lockdown finanziell zu überbrücken“, sagt Gudrun Kaindl, Innungsobermeisterin der Maßschneider-Innung Berlin.

So auch für Serdar Subasigüller von der Tossem Schneiderei in Charlottenburg. „Im ersten Lockdown hatten wir überhaupt keine Laufkundschaft, da hat uns das Nähen der Stoffmasken über Wasser gehalten“, sagt er, „so habe ich immerhin keinen meiner Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen.“ Momentan aber hätte er keine andere Wahl mehr gehabt, als diesen Schritt zu gehen – und das, obwohl die Schneider als Handwerksberuf sogar weiterhin geöffnet haben dürfen. „Die Nachfrage ist einfach nicht mehr da, auch nicht von den Firmen und vor allem den Schülern, die wir lange beliefert haben“, so Subasigüller. Trotzdem sei man nach wie vor stolz darauf, zu Beginn zumindest einen kleinen Teil zur Pandemiebekämpfung beigetragen zu haben.

Mit dem Sommer wich die Nähkunst der Massenherstellung

Ein besonderer Ausdruck dieses Stolzes war auch das Online-Projekt „Stoffmaske Berlin“, initiiert von Orlando Mittmann. „Im ersten Lockdown haben wir alle in unserem Umfeld rekrutiert, die eine Nähmaschine und Zeit hatten und unsere selbstgemachten Produkte online verkauft“, sagt Mittmann, „die Masken hatten sehr gute Qualität, waren wiederverwendbar und hielten ewig.“ Doch mit dem Sommer sei nicht nur die Corona-Solidarität dem Egoismus gewichen, sondern die Nähkunst auch der Massenherstellung. „Sobald die politische Diskussion um die medizinischen Masken aufkam, sind die Verkäufe extrem zurückgegangen“, so Mittmann, „niemand braucht in Zukunft mehr stoffliche Bedeckungen für seinen Alltag.“ Schon Anfang Dezember habe man daher die Maskenproduktion und auch den Onlinehandel eingestellt.

Für Innungsobermeisterin Kaindl ist die Medizinmasken-Entscheidung vor allem in puncto Nachhaltigkeit ein großer Schritt rückwärts: „Die Stoffmasken wurden von ausgebildeten Handwerkern in Deutschland hergestellt und können durch regelmäßiges Waschen und Reinigen wiederverwendet werden“, so Kaindl, „mir macht der ganze anfallende Müll der medizinischen Masken Sorgen.“

Verkauf der selbstgenähten Masken bricht nun komplett weg

Die Politik ist aber nur eine Triebfeder dieser Entwicklung, die andere ist die Wirtschaft selbst. Denn schon seit Mai war der Stoffmasken-Markt überschwemmt von günstigen Angeboten. Vielerorts konnten Schneiderein und Maßschneider den Preiskampf mit der Textilindustrie und dem Import billiger Auslandsware nicht mithalten. „Spätestens seit die großen Lebensmittelketten mit dem Verkauf anfingen, war es für die Kunden einfacher, das mit der Maske gleich vor Ort mit zu erledigen“, so Serdar Subasigüller von der Tossem Schneiderei.

Durch das Einführen der Medizinmasken-Pflicht bricht der Verkauf der selbst genähten Produkte nun komplett weg. Es ist der Todesstoß für ein kränkelndes Handwerk. „Das Ansehen der handwerklichen Ausbildungsberufe leidet bereits seit Jahren“, stellt Innungsobermeisterin Kaindl fest, „das liegt vor allem an der schlechten Bezahlung und der fehlenden Wertschätzung. In der Pandemie sind dann noch eine miserable Auftragslage und die nicht vorhandene Planbarkeit hinzugekommen.“ Durch den Wegfall der Masken-Produktion verschwinde eben nicht nur eine wichtige Einnahmequelle, sondern auch die kurzzeitige Aufmerksamkeit und Werbung für eine vergessene Branche. Kaindls einzige Hoffnung ist daher, dass die Pandemie zumindest ein stärkeres Bewusstsein für handgefertigte Dinge geschaffen hat, die das Leben verschönern können: „Ich wünsche allen Schneiderkollegen nur, dass sie 2021 irgendwie überstehen.“