Youtube-Kanal von SC Siemensstadt bekommt Zukunftspreis

Berlin. Das virtuelle Angebot des Sportvereins SC Siemensstadt (SCS) ist am Donnerstag mit dem Zukunftspreis des Berliner Sports ausgezeichnet worden. Gewonnen hat der Youtube-Kanal des Sportvereins aus Spandau, weil er in Zeiten von Corona trotz der Schließung von Sportanlagen, Schulen und Kitas verschiedene Mitmachangebote geschaffen hat, wie der Landessportbund Berlin (LSB) mitteilte. Der Verein kann sich demnach auf ein Preisgeld von 7000 Euro freuen.

"Gerade in diesen besonderen Zeiten wird sehr deutlich, dass die Digitalisierung einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft erreicht hat", betonte der Vereinsvorsitzende des Preisträgers, Matthias Brauner. 20 Projekte zeichnete der LSB zusammen mit der Lotto-Stiftung Berlin und der Berliner Stadtreinigung (BSR) aus. Ideen und Aktionen in Zusammenhang mit der Pandemie standen dabei im Fokus.

