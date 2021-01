Berlin bietet kostenlosen digitalen Bibliotheksausweis

Klaus Lederer (Die Linke), Kultursenator in Berlin, spricht in seinem Büro.

Berlin. In Berlin gibt es ab sofort kostenlos einen Ausweis für das digitale Angebot der öffentlichen Bibliotheken. Interessierte können diesen unter www.voebb.de buchen, wie die Kulturverwaltung am Donnerstag mitteilte. Damit kann man E-Books, Musik- und Filmstreaming und Schul-Lernangebote nutzen. Das Angebot richtet sich an ein Berliner Publikum. "Machen Sie davon Gebrauch und leisten Sie so auch einen Beitrag zur Kontaktminimierung", sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) dazu mit Blick auf die Corona-Pandemie.

