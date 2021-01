Weitere Nachweise von Corona-Variante auf Krankenhausstation

Berlin. Im Zuge der verstärkten Suche nach der ansteckenderen Coronavirus-Variante B.1.1.7 hat es in Berlin weitere Treffer gegeben. Die Zahl der Nachweise auf einer internistischen Station des Humboldt-Klinikums in Reinickendorf liegt inzwischen bei neun, wie der landeseigene Vivantes-Konzern am Donnerstag mitteilte. Am Mittwoch waren sechs Fälle bekannt geworden, vier davon bei Patienten und zwei bei Mitarbeitern. Die Variante war zunächst in Großbritannien beschrieben worden. Die Fälle aus dem Krankenhaus sollen allerdings nicht mit Reisen der Betroffenen zu erklären sein.

Für die Station war nach der Entdeckung ein Aufnahmestopp verhängt worden. Keine Angaben machte Vivantes zunächst zu der Frage, ob auch schon weitere Corona-Fälle mit Bezug zur Station bekannt sind, bei denen lediglich der Nachweis der Variante aussteht.

Auch die Gesamtzahl der Varianten-Nachweise in Berlin war zunächst nicht zu erfahren. "Sobald die vorgeschriebenen Meldewege belastbare Zahlen ermöglichen, können diese kommuniziert werden", teilte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung auf Anfrage mit. Der erste Nachweis von B.1.1.7 in Berlin war vor knapp zwei Wochen bekannt gegeben geworden. Der Patient soll zuvor in Großbritannien gewesen sein; auch zwei Kontaktpersonen erkrankten.

Die kursierenden Corona-Varianten sollen laut einer seit Dienstag geltenden Verordnung stärker auf den genauen Virustyp untersucht werden (Sequenzierung). Der Bund soll bis Anfang Februar erste Ergebnisse dazu vorlegen. Hintergrund ist die Befürchtung, dass die Corona-Eindämmung durch ansteckendere Varianten erschwert wird.

Die Warnung der Bundeskanzlerin und der Spitzen der Länder insbesondere vor der UK-Variante und die Aufforderung zu mehr Sequenzierungen seien "nachdrücklich zu unterstreichen", erklärte die Berliner Gesundheitsverwaltung. Es sei davon auszugehen, dass "auch schon bei zunehmender Sequenzierung mehr gefunden werden dürfte".

