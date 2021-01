Union Berlin beginnt mit Hübner - Leipzig stürmt mit Sörloth

Leipzig. Der wegen Rassismus-Vorwürfen in den Fokus geratene Florian Hübner steht bei Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin am Mittwoch überraschend in der Startelf für das Spiel bei RB Leipzig. Der Abwehrspieler, der am vergangenen Spieltag mit dem Leverkusener Nadiem Amiri in einen Streit geraten war, hatte sich noch am Montag in einem Trainingszweikampf verletzt. Zunächst war eine längere Ausfallzeit befürchtet worden, eine Diagnose hatte der Club nicht mitgeteilt.

Unterdessen untersucht der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes die Vorwürfe gegen Hübner und den in Leipzig ebenfalls beginnenden Cedric Teuchert. Das Gremium hat beide Profis zu Stellungnahmen aufgefordert. Union hatte die Vorwürfe indes zurückgewiesen. "Die Ermittlungen sind komplex und dauern noch an, zumal es teils unterschiedliche Sachverhalts-Darstellungen gibt", teilte der DFB am Mittwoch mit.

Unions Trainer Urs Fischer sagte kurz vor dem Spiel, dass die Vorwürfe zwar "Spuren hinterlassen" hätten. "Aber wir hatten genügend Zeit, dass Thema zu beenden und uns auf Leipzig zu fokussieren. Schauen wir mal, was der Ausschuss für eine Entscheidung trifft", sagte der Coach bei Sky.

Bei Leipzig erhält Stürmer Alexander Sörloth gegen Union eine weitere Chance. Der norwegische Nationalspieler hatte im vergangenen Heimspiel gegen Borussia Dortmund sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Zudem steht Nationalspieler Lukas Klostermann erstmals seit Mitte Oktober wieder in der Anfangsformation.