Diese Corona-Regeln gelten ab Sonntag in Berlin

Berlin. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie gilt auch in Berlin von Sonntag an eine verschärfte Maskenpflicht. In Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen ist künftig das Tragen einer besser schützenden „medizinischen Maske“ vorgeschrieben. Die weit verbreiteten Alltagsmasken aus Stoff oder andere Bedeckungen des Mundes und der Nase sind dann im öffentlichen Nahverkehr und Handel nicht mehr erlaubt.

Der Senat folgt damit dem Beschluss der Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vom Vortag. Demnach sind im Nahverkehr und in Geschäften nur noch FFP2-Masken oder die blauen OP-Masken erlaubt. Bedürftige und Obdachlose sollen die Masken kostenlos erhalten. „Das ist eine Selbstverständlichkeit“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach der Senatssitzung. Die Ausgabe erfolgt wie im Frühjahr in den Bezirksämtern. Das Land habe bereits Bestände an medizinischen Masken angeschafft und werde Kontingente an die Bezirke verteilen.

Tragen der Masken soll verstärkt kontrolliert werden

Der Bund hatte bereits für ältere Menschen und Risikogruppen kostenlose Masken zur Verfügung gestellt, die über Apotheken verteilt werden. Alle übrigen Gruppen müssen sich nun mit entsprechenden Masken selbst versorgen. „Die OP-Masken sind in großen Stückzahlen und preiswert vorhanden“, sagte Müller. Das Tragen der zulässigen Masken werde verstärkt kontrolliert und bei Verstößen dagegen Bußgelder verhängt, sagte Müller.

Keine konkreten Beschlüsse fasste der Senat zum Homeoffice. Berlin will sich zunächst mit dem Bund verständigen, welche Vorgaben gesetzlich möglich sind und welche nicht. Dazu hat das Bundeskabinett am Mittwoch eine Vorlage beschlossen, die ab dem kommenden Mittwoch gilt und in der kommenden Senatssitzung am Dienstag für Berlin angepasst werden soll.

Coronavirus-Mutation auch in Reinickendorf nachgewiesen

Müller, Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) verwiesen nach der Senatssitzung auf die Dringlichkeit der verstärkten Maßnahmen. Niemand wisse, wie sich die neue, aus Großbritannien stammende Mutation des Corona-Virus in der Stadt ausbreite. Daher sei es wichtig, die persönlichen Kontakte weiter einzuschränken. „Mit jedem Tag, an dem die Infektionszahlen sinken, werden Menschenleben gerettet“, sagte Müller.

Am 9. Januar waren erste Fälle in Berlin aufgetaucht. Jetzt wurde die Coronavirus-Mutation auch in Reinickendorf nachgewiesen – am Vivantes Humboldt-Klinikum. Wie das Bezirksamt mitteilte, wurde bei einem Routinescreening bei vier Patienten sowie zwei Mitarbeitern ein positiver Corona-Testbefund mit Ansteckung durch die Virusvariante des Typs B.1.1.7 entdeckt.

Deswegen seien die Verlängerung der Einschränkungen bis Mitte Februar und die Verschärfung der Maskenpflicht sowie der Ausbau des Homeoffice richtig. Müller, Pop und Lederer verwiesen auf die bereits erzielten Erfolge im Kampf gegen Corona. „Wir haben alle Chancen, die Situation unter Kontrolle zu halten“, sagte Müller. Dafür sei es aber wichtig, schnell zu handeln, bevor sich die neue Variante flächendeckend ausbreite.

Zulässige Größe für Veranstaltungen weiter reduziert

Vor dem Hintergrund der Gefahr des neuen Virus hat der Senat auch die zulässige Größe für Veranstaltungen weiter reduziert. Im Freien dürfen sich demnach nur noch 50 Menschen unter Einhaltung der Hygieneregeln aufhalten, in geschlossenen Räumen höchstens 30. Diese Regelung gilt für berufsbedingte Sitzungen mit Präsenzpflichten, die nicht per Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden können.

Erfreut zeigten sich die drei Bürgermeister, dass die vom Bund zugesagten Finanzhilfen auch auf Kulturschaffende ausgedehnt wurden und Unternehmen höhere Abschlagszahlungen und Überbrückungshilfen beantragen können. Unternehmen erhalten jetzt bis zu 1,5 Millionen Euro Überbrückungshilfe und bis zu 100.000 Euro Abschlagszahlungen. Auch die Auszahlung beschleunige sich. Nach Angaben von Wirtschaftssenatorin Pop sind aktuell 30 Prozent der in Berlin beantragten Novemberhilfen ausgezahlt.

723 zusätzliche Intensivbetten mit Beatmungsgeräten

Nach einem Bericht der Gesundheitssenatorin an den Hauptausschuss hat Berlin seit Beginn der Pandemie 723 zusätzliche Intensivbetten mit Beatmungsgeräten eingerichtet. 223 davon an den Standorten der Charité. Insgesamt sollen es 916 zusätzliche Plätze werden. Aktuell verfügt Berlin laut Divi-Intensivregister damit über 1183 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten, 363 können innerhalb von sieben Tagen zusätzlich eingerichtet werden.

Die Berliner CDU hält die Umsetzung der Beschlüsse der Ministerpräsidenten in Berlin für richtig. „Ich erwarte, dass der Berliner Senat die gestrigen Corona-Beschlüsse ohne die leider mittlerweile üblichen Berliner Sonderwege umsetzt“, teilte CDU-Landeschef Kai Wegner am Mittwoch mit. „Bei der Einführung der verschärften Maskenpflicht muss der Senat auch die Umsetzbarkeit für die Berlinerinnen und Berliner gewährleisten“, forderte Wegner. Es seien nicht nur ausreichend FFP2-Masken nötig. Deren Abgabe müsse auch organisiert werden. „Es darf nicht ausschließlich das Recht des Schnelleren am Drogerieregal gelten“, so Wegner. Die Masken müssten für jede und jeden erschwinglich und leicht zu kaufen sein. „Nur dann lässt sich die verschärfte Maskenpflicht auch umsetzen.“

Berlins AfD-Fraktionschef Georg Pazderski kritisierte die Beschlüsse. „Im Ergebnis bleibt die Corona-Politik willkürlich“, sagte Pazderski.

