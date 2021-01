U-Bahn-Sprayer sprühen Zugführer Farbe ins Gesicht

Berlin. Graffiti-Sprayer haben einen Zug in Berlin-Reinickendorf beschmiert und einen Zugführer attackiert. Eine rund 20-köpfige Gruppe soll in der Nacht zum Mittwoch die Notbremse in einem Zug der U-Bahnlinie U6 gezogen und an der Station Otisstraße die Bahn besprüht haben, wie die Polizei mitteilte. Als der 57-Jährige sich der Gruppe näherte, sprühten ihm zwei der Sprayer nach Polizeiangaben Farbe ins Gesicht. Seine Brille und eine Mund-Nasen-Maske schützten den Mann vor Verletzungen, er zog sich in den Triebwagen zurück.

Die Polizei nahm in der Nähe zwei mutmaßliche Sprayer fest. Farbreste an Kleidung und Händen der 22 und 24 Jahre alten Männer deuteten auf einen Zusammenhang zur Tat hin. Überdies hatten sie Spraydosen und Schlüssel bei sich, die Zugang zu Räumen der Bahn und der BVG ermöglichen sollen. Polizisten beschlagnahmten die Sprayer-Utensilien und entdeckten weitere, den Graffitis am Zug ähnelnden Graffitis an einer Brücke. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen.