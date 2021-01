BVG stellt 120 Info-Monitore an U-Bahnhöfen auf

Die neuen, digitalen Displays zur Fahrgastinformation will die BVG an 64 U-Bahnhöfen einsetzen.

Die BVG will die Fahrgastinformation verbessern und digitalisieren. An 64 Bahnhöfen werden dazu große Digitalanzeigen installiert.

Berlin. Fahrgäste der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sollen künftig per digitaler Fahrgastinformation einfacher erfahren, wie ihre Fahrt beim Umstieg weitergeht. Die BVG hat dafür am Mittwoch die ersten Bildschirme an Stationen offiziell in Betrieb genommen, wie das Unternehmen mitteilte. Demnach sollen die Displays an Kreuzungspunkten an U-Bahnhöfen aufgestellt werden und in Echtzeit die nächsten Umsteigemöglichkeiten samt Wartezeit sowie Störungen und Baustellen anzeigen. „Die Monitore sind 46 Zoll groß, sodass alle Informationen bequem im Vorbeigehen abgelesen werden können“, teilte die BVG mit.

BVG: An den ersten sechs Bahnhöfen stehen die Displays

In der ersten Phase sollen insgesamt 120 Anzeiger auf 64 Bahnhöfen verbaut werden. Weitere würden folgen. Die ersten Bildschirme sind von nun an zunächst auf den U-Bahnhöfen Hauptbahnhof, Lichtenberg, Kleistpark, Wittenau und Johannisthaler Chaussee zu sehen. Ein Prototyp des Informationssystems war bereits seit Mitte Oktober auf dem U-Bahnhof Friedrichstraße in Betrieb.

Die Digitalanzeigen können neben Text-Informationen auch grafische Informationen darstellen wie zum Beispiel großformatige Karten und Skizzen, so die BVG. Starke Kontraste und eine große Schrift würden für eine gute Lesbarkeit sorgen, wovon insbesondere auch seheingeschränkte Fahrgäste profitieren sollen.

BVG installiert auch 940 Monitore an Bus- und Tramhaltestellen

Die neuen Info-Displays, die nun nach und nach aufgestellt werden, sind Teil eines größeren Projekts der Verkehrsbetriebe zur Digitalisierung und Verbesserung der Fahrgastinformation. Schon seit Herbst werden dafür 940 Straßenbahn- und Bushaltestellen mit Info-Displays ausgestattet, die in Echtzeit über Abfahrten, Störungen und Baustellen informieren. Die Monitore kommen ergänzend zu den bereits vorhandenen 1500 zweifarbigen Haltestellenanzeigen, den sogenannten DAISY-Anzeigern, die auch künftig weiter in Betrieb bleiben sollen. Das Projekt, zu dem auch die passende Software gehört, wird vom Bundesverkehrsministerium im Rahmen der Förderrichtlinie „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ zur Hälfte mit rund 3,2 Millionen Euro gefördert.