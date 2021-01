AK Ausserkontrolle und Kontra K.: Rapper mit Waffe drehen Video am Dienstsitz von Geisel

Im Bärensaal wurde Berlin Polizeipräsidentin Barbara Slowik im Jahr 2018 offiziell ins Amt eingeführt. in dem Saal fand auch Berlins erste Anti-Clan-Konferenz statt.

Sicherheit Rapper mit Waffe drehen Video am Dienstsitz von Geisel

Berlin. "Ich komme in der Nacht und brech' ein. Und ich renn mit der Axt ins Geschäft rein", rappt AK Ausserkontrolle im Video "Sirenen" von Kontra K. In rasanten Schnitten erzählt das Video (7,7 Millionen Klicks bei Youtube) vom Gangsterleben und der Ablehnung des Staates. Zu sehen sind waghalsige Fahrmanöver, Verfolgungsfahrten in teuren Autos durch Berlin und Überfälle.