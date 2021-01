Eisbären Berlin holen Kanadier Zach Boychuk für Offensive

Berlin. Für die Offensive haben die Eisbären Berlin den Kanadier Zach Boychuk verpflichtet. "Er ist ein international erfahrener Center, der uns auf dieser Position weiter verbessern wird", hieß es am Mittwoch vom Sportdirektor der Eisbären, Stéphane Richer. Mit dem Team aus der Hauptstadt spielt Boychuk erstmals in seiner Karriere für ein Team der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Zuvor war der 31-Jährige in der Schweiz bei HC Fribourg-Gottéron aktiv. Nach Vereinsangaben bekommt Boychuk die Rückennummer 89. Sein Vertrag gilt bis zum Ende der laufenden DEL-Saison.

( dpa )