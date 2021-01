Bauernverband: Hofläden legen zu, angespannte Lage

Berlin. Die Bundesbürger haben laut Bauernverband im vergangenen Jahr häufiger in Hofläden eingekauft. Die Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln der Saison sei in der Corona-Krise gestiegen. Das leichte Plus sei aber die einzige positive Nachricht aus der Branche, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Mittwoch zum Auftakt der Online-Ausgabe der Agrarmesse Grüne Woche. "Viele Bereiche hat es massiv getroffen. Die wirtschaftliche Situation in unseren Betrieben ist extrem angespannt." Schwierigkeiten gab es etwa bei Betrieben, die auf Saisonarbeitskräfte angewiesen seien, bei Schweinemästern und bei Anbietern von Urlaub auf dem Bauernhof.

Rukwied beklagte, viele Verbraucher seien nicht bereit, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, die mehr Ökologie und Tierwohl sicherten. "Wir sind bereit zu Veränderung, zu mehr Nachhaltigkeit, zu mehr Tierwohl", versicherte Rukwied. Das müsse aber Schritt für Schritt kommen. Die Bauern müssten das Tempo mithalten und ihre Existenz sichern können.