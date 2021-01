Ein Todesopfer und viele Verletzte bei Brand in Pflegeheim

Berlin. Bei einem Feuer in einem Pflegeheim in Berlin-Kladow ist am Dienstag ein Mensch ums Leben gekommen. Es gebe eine "große Anzahl von Verletzten", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Abend. Das Feuer sei unter Kontrolle. Wie viele Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten, stand noch noch nicht fest. Ein Zimmer eines Bewohners im ersten Obergeschoss sei komplett ausgebrannt. Wegen des dichten Rauchs war es laut Feuerwehr für die Pflegebedürftigen schwierig, aus dem Gebäude zu kommen.

( dpa )