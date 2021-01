Stahlbündel fällt auf Arbeiter: Mann tödlich verletzt

Hennigsdorf. Bei einem Arbeitsunfall im nördlichen Brandenburg ist ein Mann getötet worden. Beim Beladen eines Lastwagens lösten sich am Montag in einer Produktionshalle in Hennigsdorf (Oberhavel) mehrere aufgestapelte Bündel von Stahl und stürzten auf einen Mann. Der 54-Jährige wurde dabei tödlich verletzt, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Die tonnenschweren Bündel waren zuvor mit einem Kran bewegt worden, der zum Zeitpunkt des Unfalls jedoch ruhte. Der Unfallort wurde durch Mitarbeiter des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit begutachtet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

In Velten (Oberhavel) wurde nach Polizeiangaben ein 52-Jähriger bei Arbeiten mit einem Gabelstapler verletzt. Ein 59-jähriger Fahrer hatte am Montag auf einem Firmengelände beim Rückwärtsfahren offenbar den dahinter befindlichen Mann übersehen und ihn am Bein getroffen. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch hier wurden das zuständige Landesamt informiert. Die Polizei ermittelt.