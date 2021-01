Berlin und Brandenburg: Kalte Wintertage machen kurze Pause

Potsdam/Berlin. Die kalten Wintertage mit Minusgraden machen ab Dienstag in Berlin und Brandenburg eine kurze Pause. Zwar soll es noch einmal Schneeregen und zeitweilige Glätte geben, aber nur noch bei Temperaturen zwischen zwei und fünf Grad.

Für den Mittwoch kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann neben vielen Wolken auch sehr milde Tageshöchstwerte an. Es sollen zwischen sechs Grad in der Uckermark, um die sieben Grad in Berlin und neun Grad an der Elster werden. Zeitweise kann es auch vor allem im Berliner Raum und nördlich davon leicht regnen. Noch mildere Werte erwartet der DWD am Donnerstag: Dann könnte es bis zu elf Grad warm werden.