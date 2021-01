Frank Bommert, Landtagsabgeordneter in Brandenburg, spricht.

Landtag Koalition im Landtag will Ausbildung im Handwerk fördern

Potsdam. Die Koalitionsfraktionen im Brandenburger Landtag fordern angesichts rückläufiger Ausbildungszahlen im Handwerk eine Werbekampagne der Landesregierung und eine bessere finanzielle Förderung der dualen Ausbildung. Daher solle die Landesregierung die Kampagne "Brandenburg will Dich", die sich an die Jugendlichen richtet, zum Ausbildungsbeginn im Herbst um eine Kampagne "Elternstolz" nach bayerischem Vorbild erweitern, heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen von SPD, CDU und Grünen für die nächste Landtagssitzung.

"Zu Hause wird viel über die Zukunft gesprochen, wenn sich die Schule dem Ende neigt", sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Bommert, der auch Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Landtag ist. "In Bayern hat eine vergleichbare Kampagne spürbare Erfolge bei den Ausbildungszahlen erzielt." Gleichzeitig solle nach Wegen gesucht werden, um Studienabbrecher für eine Ausbildung im Handwerk gewinnen zu können.

Die Koalitionsfraktionen fordern darüber hinaus, die überbetriebliche Ausbildung stärker finanziell zu fördern. Zudem sollen nach dem Antrag die überbetrieblichen Bildungsstätten mit einem Sofortprogramm in Höhe von zwei Millionen Euro beim notwendigen digitalen Ausbau unterstützt werden.