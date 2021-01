Grüne machen Druck für „radikal-vernünftigen“ Klimaschutz

Die grünen Fraktionsvorsitzenden Antje Kapek (blaue Jacke) und Silke Gebel am 20. Mai 2020 bei einem Doppelinterview in Berliner Gleisdreieck Park. Foto: Reto Klar / Funke Foto Service

Berlins Grüne wollen im Wahljahr 2021 bei ihrem Herzensthema Klimaschutz den Druck und das Tempo erhöhen. Die Fraktionschefinnen Silke Gebel und Antje Kapek kündigten am Montag einige Vorlagen für die noch laufende Legislaturperiode an.

Bis zum September wollen die Grünen nach den Worten Gebels noch den Kleingartenentwicklungsplan durch das Abgeordnetenhaus beschließen lassen, um so die Klimaschutzwirkung der Lauben sicherzustellen. Bei ohnehin anstehenden Dachsanierungen sollten Eigentümer verpflichtet werden, eine Solaranlage zu errichten. Beim Austausch von Heizungen sollen stets erneuerbare Energiequellen 15 Prozent des Energiebedarfs eines Gebäudes übernehmen.

Schritte gegen Klimanotlage

Gebel bezeichnete es als „unverantwortlich“, dass Berlin heute Neubauquartiere plane, die nicht höchsten ökologischen Anforderungen an Energieeffizienz, Baustoffe, Verkehrsanbindung, den Umgang mit Abfällen oder die Versickerung von Regenwasser erfüllten. Nur die auf dem Gelände des Flughafens Tegel geplante „Urban Tech Republic“ mit einem Gewerbe- und einem Wohngebiet genüge den Ansprüchen. „Die Stadt muss jetzt für die nächsten 100 Jahre gebaut werden“, sagte Gebel.

Antje Kapek kündigte für die Verkehrspolitik Schritte gegen die vom Senat schon Ende 2019 festgestellte Klimanotlage an. Auch wegen der Einnahmeausfälle in Folge der Corona-Krise brauche Berlin „eine Revolution“ bei der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Partei werde sich in ihrem Wahlprogramm für eine City-Maut oder für eine ÖPNV-Fahrkarte für alle Bürger aussprechen. Welches Instrument sie bevorzugen, wollten die Fraktionschefinnen aus Rücksicht auf die Debatte innerhalb der Partei noch nicht sagen.

Neben den aktuell anstehenden Klimaschutz-Forderungen will die Öko-Partei die längeren Linien am Freitag bei einer großen virtuellen Klimaschutzkonferenz mit Experten besprechen. Denn die Grünen haben nach mehr als vier Jahren als Regierungspartner wahrgenommen, dass Anspruch und Wirklichkeit oft weit auseinander klaffen. Der Klimaschutzexperte Georg Kössler sagte, immerhin sei inzwischen die Hälfte des bereitgestellten Geldes aus dem Energie- und Klimaschutzprogramm ausgegeben. Aber vor allem private Unternehmen hätten sich bisher kaum um die Fördermittel beworben. Auch deshalb werde man nun zu einem Mix aus Förderung und Ordnungspolitik übergehen, begründete Kössler die geplanten Vorgaben etwa für Sanierungen und Neubauten.

Verwaltung fit machen

Klimaschutz solle stärker in den administrativen Strukturen verankert werden. So solle künftig jeder Bezirk zwei Klimaschutzmanager bekommen, bisher seien nach vier Jahren erst in elf Bezirken je eine dieser Stellen besetzt. Entscheidungen von Politik und Verwaltung sollten einem „Klimavorbehalt“ unterliegen. Es müsse also geprüft werden, wie viel schädliches Kohlendioxid sich aus bestimmten Beschlüssen ergeben. Eine unabhängige Stelle inner- oder außerhalb der Behörden sollte zudem überwachen, ob einzelne Ressorts und Dienststellen mit dem ihnen zugewiesenen Kohlendioxid-Budget auskämen.

„Man kann an Sachzwängen und Umsetzungsproblemen scheitern“, stellte Antje Kapek fest. Deshalb sei es immer ein wichtiges Hintergrundthema für die Grünen, die Verwaltung fit zu bekommen. Es müssten aber auch eklatante Interessen- und Zielkonflikte erörtert werden. Zwischen Wohnungsbau und Klimaschutz, der Nachverdichtung und Grünflächen oder für Fälle, in denen Bäume dem Bau von Radstraßen oder Straßenbahnlinien im Wege stehen. Wie eine von der Partei angestrebte „radikal-vernünftige“ Klimaschutzpolitik aussehen kann, wollen die Grünen bei der Konferenz am Freitag von Bernd Hirschl vom Institut für ökologische Wirtschaftspolitik erfahren. Im Auftrag der Umweltsenatorin erstellt der Wissenschaftler eine Studie, wie Berlin bis 2035 klimaneutral werden kann.