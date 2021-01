Bushido: Hätte bis zu 2,4 Millionen gezahlt

Anis Mohamed Youssef Ferchichi, bekannt als Rapper Bushido, sitzt zu Beginn eines Prozesses gegen den Chef einer bekannten arabischstämmigen Großfamilie in einem Gerichtssaal des Landgerichts.

Berlin. Der Rapper Bushido hat im Prozess gegen seinen ehemaligen Geschäftspartner Arafat A.-Ch. erklärt, er sei einer Aufhebungsvereinbarung monatelang hinterhergelaufen. Er habe dem Clanchef zunächst 1,8 Millionen Euro angeboten und sei dann bereit gewesen, die Summe zu steigern. "Meine Schmerzgrenze hätte bei um die 2,4 Millionen Euro liegen können", sagte der 42-jährige Musiker am Montag vor dem Berliner Landgericht. Arafat A.-Ch. aber habe schroff abgelehnt und Zahlungen bis an sein Lebensende gefordert.

Bushido und der 44-jährige Arafat A.-Ch., Chef einer bekannten arabischstämmigen Großfamilie, waren über Jahre hinweg Partner im Musikgeschäft. Laut Anklage soll es zu Straftaten zum Nachteil von Bushido gekommen sein, nachdem der Rapper 2017 die geschäftlichen Beziehungen aufgelöst habe. Arafat A.-Ch. habe unberechtigt eine Millionen-Zahlung sowie die Beteiligung an dessen Musikgeschäften für 15 Jahre gefordert. Der Rapper sei bedroht, beschimpft, im Januar 2018 in einem Büro eingesperrt und mit Wasserflasche und Stuhl attackiert worden.

Arafat A.-Ch. werden Freiheitsberaubung, Beleidigung, versuchte schwere räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung und Nötigung vorgeworfen. Mitangeklagt sind drei seiner Brüder. Die vier Angeklagten haben in dem seit fünf Monaten laufenden Prozess bislang zu den Vorwürfen geschwiegen. Der von Personenschützern in den Gerichtssaal begleitete Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi, ist in dem Verfahren wichtigster Zeuge und auch Nebenkläger. Seit mehr als zwei Jahren bekommen auch seine Frau und Kinder Personenschutz.

Bushido sagte am inzwischen 13. Tag seiner Befragung weiter, Arafat A.-Ch. habe auch Musiker, mit denen er Künstlerexklusivverträge hatte, gegen ihn aufgebracht. Sie hätten ihm Vorwürfe gemacht. Für ihn sei es ein "einstudiertes Schauspiel" unter der Regie des Clanchefs gewesen, so Bushido.

Nach dem letzten Gespräch mit seinem langjährigen Geschäftspartner unter vier Augen im März 2018 sei er zu einer Anwältin gefahren, die den mit Arafat A.-Ch. vor Jahren vereinbarten Managementvertrag kannte, so der Rapper. Sie habe erklärt: "Rein rechtlich bekommt er gar nichts." Auch er sei eigentlich davon ausgegangen, dass Arafat A.-Ch. keine Millionen-Zahlung zustanden, erklärte Bushido. "Ich wollte aber einen Betrag X zahlen, damit er mich und meine Familie in Ruhe lässt." Die Verhandlung wird am 20. Januar fortgesetzt.