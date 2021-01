S-Bahn Berlin steigert Pünktlichkeit

Ein S-Bahnhof in Berlin.

Berlin. Die Berliner S-Bahn war im vergangenen Jahr so pünktlich wie seit zehn Jahren nicht. 97,1 Prozent der Halte wurden als pünktlich gewertet, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Von einer Verspätung geht die Statistik aus, wenn ein Zug vier Minuten oder länger auf sich warten lässt. 2019 hatte die Quote bei 96,1 Prozent gelegen.

Der Zielwert von 96 Prozent Pünktlichkeit sei 2020 in jedem Monat des Jahres erreicht worden, betonte die S-Bahn - also auch bei normalem Betrieb im Januar und Februar. Erst ab März führte die Corona-Krise zu einem Einbruch der Fahrgastzahlen.

Damit sank zwar das Risiko, dass Gedränge beim Ein- und Aussteigen zu Verspätungen führt. Dafür nahmen die Störungen von außen zu, wie das Unternehmen bemerkte. Dazu zählen etwa Suizide und Brandanschläge. Der Anteil der ausgefallenen Züge lag wie im Vorjahr unter zwei Prozent.