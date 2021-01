Die Berliner S-Bahn war im vergangenen Jahr mit ihren Zügen so pünktlich wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

Nahverkehr Berliner S-Bahn 2020 so pünktlich wie seit zehn Jahren nicht

Berlin. Die Berliner S-Bahn war im vergangenen Jahr so pünktlich wie seiht zehn Jahren nicht mehr. Im Durchschnitt erreichten die Züge eine Pünktlichkeit von 97,1 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr (96,1 Prozent) als noch 2019, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zum ersten Mal dabei im vergangenen Jahr in jedem einzelnen Monat mindestens 96 Prozent der Fahrten rechtzeitig gekommen, und hätten damit den entsprechenden Zielwert erreicht.

Gelungen sei dies „trotz weiter zunehmender Störungen von außen, wie Personen im Gleis oder dem Brandanschlag an der Frankfurter Allee im Oktober“, wie die S-Bahn in einer Mitteilung betonte. Dem Unternehmen dürfte zugleich jedoch geholfen haben, dass wegen der Corona-Pandemie über weite Strecken des vergangenen Jahres nur verhältnismäßig wenige Fahrgäste mit den Zügen unterwegs waren. Das Ein- und Aussteigen geht dadurch schneller. Zugleich treten in leereren Bahnen auch andere Störungen im Betriebsablauf, wie etwa Notarzteinsätze seltener auf.

S-Bahn meldet weniger als 2 Prozent ausgefallene Züge

Für die Fahrgäste müssen sich die verbesserten Werte nicht immer sofort im Alltag zeigen. Denn pünktlich gilt ein Zug nach den Vereinbarungen im Verkehrsvertrag schon dann, wenn er weniger als vier Minuten zu spät kommt. Dennoch zeigen die Statistiken der vergangenen Jahre deutlich, dass sich Kennzahlen der Berliner S-Bahn zuletzt Stück für Stück verbessert haben. Zurückzuführen ist das auf die im Jahr 2018 unter dem Namen „S-Bahn Plus“ gestartete Qualitätsoffensive, wie die Deutsche-Bahn-Tochter betont. „Dieses konzernübergreifende Projekt - n Zusammenarbeit mit DB Netz, DB Station & Service und DB Energie - hat bislang gute Erfolge eingefahren“, teilte die S-Bahn mit. So hätte auch der Anteil der Zugausfälle im Vergleich zum Vorjahr auf niedrigem Wert von unter zwei Prozent gehalten werden können.