Eishockey Sieg in Krefeld: Eisbären wollen "ersten Platz anvisieren"

Krefeld. Der überzeugende Auswärtssieg der Eisbären Berlin bei den Krefeld Pinguinen stimmt Angreifer Lukas Reichel selbstbewusst: "Es ist immer noch Luft nach oben", sagte der 18-Jährige bei Magentasport. "Ich denke, wir können in unserer Gruppe den ersten Platz anvisieren." Reichel selbst trug am Sonntag den fünften Treffer zum 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei.

Neben ihm sorgten Kris Foucault, Leonhard Pföderl, Giovanni Fiore, und Parker Tuomie mit ihren Treffern für den souveränen Erfolg beim Tabellenschlusslicht der DEL-Nordgruppe. In der laufenden Spielzeit war es der erste Auswärtssieg der Eisbären.

An der Leistung seines Teams mochte Reichel wenig kritisieren: "Wir haben sechzig Minuten gut und konstant durchgespielt. (...) Wir können alle zufrieden sein", sagte er. Lediglich die Torausbeute erschien ihm angesichts der vielen Chancen ausbaufähig: "Wir hätten vielleicht noch ein paar Dinger mehr machen können."

Trainer Serge Aubin hob die geschlossene Mannschaftsleistung hervor: "Alle Angriffsreihen haben ihre besondere Note beigesteuert", sagte der Kanadier. Ausdrücklich lobte er die vierte Formation mit Nino Kinder, Haakon Hänelt und Pierre-Cédric Labrie: "Sie waren hungrig und stark am Puck."

Angesichts des engen Terminkalenders war Aubin froh, allen Profis verhältnismäßig viel Eiszeit geben zu können: "Wir brauchen jeden", sagte er. Schließlich geht es für die Eisbären bereits am Dienstag (20.30 Uhr/Magentasport) mit dem Heimspiel gegen die Kölner Haie weiter. Angreifer Fiore, der in Krefeld sein erstes DEL-Tor erzielte, kann das anspruchsvolle Pensum nicht beeindrucken: "Wir sind einfach dankbar, jetzt wieder Eishockey spielen zu können. Ich kann davon im Moment nicht genug bekommen", sagte der 24 Jahre alte Kanadier.