Corona in Berlin - Kalayci: Verschiebung der Impfstoff-Lieferungen "ein Schock"

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat die Verschiebung bei den Lieferplänen für den Impfstoff von Biontech und Pfizer als einen "Ober-Gau" bezeichnet: "Das war ein Schock." Bisher gebe es keine Informationen, was die vom Unternehmen angekündigten Verzögerungen für Berlin bedeute, berichtete Kalayci im Gesundheitsausschuss.

"Die Lieferung für heute ist sicher. Wir rechnen mit 29.250 Dosen", sagte die Senatorin. Aber nächste Woche werde die Menge wahrscheinlich geringer ausfallen. "Wieviel weniger wir bekommen, wissen wir nicht, wann die Lieferung nachgeholt wird, wissen wir nicht. "Das ist ein großes Problem", sagte die Sozialdemokratin. Es gebe offenbar "große Kommunikationsprobleme" zwischen dem Bundesgesundheitsministerium und Pfizer und Biontech. "Man kann nicht zugesagte Lieferpläne ändern. Es muss vorab bekannt sein, wenn eine Produktion umgestellt wird", so Kalayci.

Corona: Bisher 90.000 Impfstoff-Dosen in Berlin

Bisher habe Berlin 90.000 Dosen von Biontech und nun auch von Moderna geliefert bekommen. Davon sei gut die Hälfte verimpft. Berlin fahre die Strategie, die Hälfte der Dosen als Reserve für die zweite Runde zurückzulegen. Das sei besonders angesichts der Schwierigkeiten bei der Impfstoff-Lieferung der richtige Weg, so die Senatorin. Andere Bundesländer hätten ihre Impfzahlen gesteigert, weil sie die Reserven für die zweite Impfung genutzt hätten. Das werde man in Berlin nicht tun.

Das Impf- und Einladungsmanagement in Berlin läuft nach Angaben der Senatorin bis auf die fehlenden Impfstoff-Mengen ziemlich problemlos. In der Arena habe man 105.000 buchbare Termine, in der Messe 69.000 im Erika-Hess-Eisstadion Hess 8500. Das mache insgesamt 180.000 buchbare Termine. Die Menschen, die wir bisher eingeladen haben, können wir ganz gut terminieren", berichtete die Senatorin.

Im Callcenter habe es bisher 95.000 Anrufe gegeben, an Spitzentagen waren es 19.000 gewesen. Die Wartezeit habe im Durchschnitt eine Minute und 17 Sekunden betragen. 49.000 Termine seien bisher gebucht worden. "Es kann zu Stoßzeiten auch mal eng werden", räumte Kalayci ein. Es sei aber gelungen, durch die tranchenweise Einladung große Staus vermieden. Man habe mit 550 Menschen genügend Personal im Callcenter, die Menge sei bis auf 600 skalierbar.

In Berliner Pflegeheimen beginnt die zweite Impf-Runde

Kalayci kündigte an, dass nun auch die ambulanten Pflegedienste ihre Mitarbeiter für die Impfung in den Impfzentren anmelden könnten. In den Pflegeheimen habe man am heutigen Montag mit der zweiten Runde begonnen.

Auf dem Messegelände wurde am Montag das dritte Impfzentrum eröffnet. Bis zu 4100 Menschen täglich können hier geimpft werden.

Bisher haben sich von den 23.000 Pflegekräften in Berlins Pflegeheimen 9000 gegen das Coronavirus impfen lassen. "Ich bin zufrieden", sagte Gesundheitssenatorin Kalayci. 40 Prozent seien ein "guter Start". Sie wisse jedenfalls nicht, wo die Diskussion herkomme, dass sich Pflegekräfte nicht impfen lassen wollten. Sie gehe davon aus, dass der Anteil noch steigen werde.