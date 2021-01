Mehrere Brände: Feuerwehr im Dauereinsatz

In einer Kleingartenanlage an der Johannisthaler Chaussee in Treptow ging eine Gartenlaube in Flammen auf.

In der Nacht zu Sonntag hat es in Berlin in mehreren Stadtteilen gebrannt. Die Berliner Feuerwehr befand sich im Dauereinsatz.

Berlin. Mehrere Brände in kurzen Zeitabständen und im gesamten Stadtgebiet. Von Sonnabend zu Sonntag hat die Berliner Feuerwehr eine der ereignisreichsten Nächte des noch jungen Jahres absolviert.

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Steglitz ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte hatten die bewusstlose Person in dem brennenden Mehrfamilienhaus gefunden und sie noch vor Ort reanimiert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiter Mensch wurde ebenfalls aus einer Wohnung gerettet, blieb aber unverletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war noch unklar, wie schwer das fünfgeschossige Haus bei dem Brand beschädigt wurde. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.

In Marzahn brannte ein abgestellter Lastwagen. Ein Fahrdienst und seine Gäste bemerkten das Feuer in der Nacht auf Sonntag an der Märkischen Allee, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr konnte einen Übergriff der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. Die Straße musste an der Brandstelle mehrere Stunden gesperrt werden. Der Lastwagen gehört nach Polizeiangaben einer Firma, die Straßen und Autobahnen baut. Brandstiftung und ein politisches Motiv können den Angaben zufolge nicht ausgeschlossen werden - daher habe der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Bewohner brachten sich in Sicherheit

In der vergangenen Nacht hat es auch auf dem Balkon einer Wohnung an der Huttenstraße in Moabit gebrannt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Bewohner des Hauses brachten sich zuvor in Sicherheit. Nach ersten Angaben erlitt eine Person leichte Verletzungen und kam in eine Klinik. Die Flammen griffen teils auch auf die Wohnung über. Die Brandursache ist bislang unklar.

An der Samoastraße in Wedding kam es in einer Erdgeschoss-Wohnung ebenfalls zu einem Feuer. Dort hatten Einrichtungsgegenstände im Wohnzimmer Feuer gefangen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache werde noch ermittelt, hieß es.

Die Feuerwehr musste auch zu einem Einsatz in Treptow ausrücken. Bereits am Sonnabendabend ging in einer Kleingartenanlage an der Johannisthaler Chaussee eine Laube in Flammen auf. Ein 54 Jahre alter Anwohner bemerkte das Feuer auf dem Nachbargrundstück und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte die Laube lichterloh. Das Feuer konnte nach gut zwei Stunden gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt. (mit dpa)