Als Berlin vor 150 Jahren deutsche Hauptstadt wurde

Berlin. Für viele Menschen ist es heute eine Selbstverständlichkeit: Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. Nach dem Fall der Mauer war das jedoch hart umkämpft, am 20. Juni 1991 entschied der Bundestag nur mit knapper Mehrheit, dass Berlin als Hauptstadt auch Sitz von Bundesregierung und Bundestag wird. Und fast vergessen ist, dass Berlin bereits vor 150 Jahren deutsche Hauptstadt wurde.

Denn nach dem Krieg 1870/71 und dem Sieg über Frankreich gründete sich am 18. Januar 1871 das Deutsche Kaiserreich, im Spiegelsaal von Versailles wurde Wilhelm I. zum Kaiser ausgerufen – und Berlin zur Reichshauptstadt ernannt. Im Buch „150 Jahre Nationalstaatlichkeit in Deutschland – Essays, Reflexionen, Kontroversen“ (Nomos Verlag, 49 Euro), herausgegeben von Tilman Mayer, schreibt der ehemalige Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) über den deutschen Nationalstaat und seine Hauptstadt. Ein Auszug.





Die späte Nation tat sich schon immer schwer mit ihrer Hauptstadt. Dabei geht es nicht nur um den Sitz der Verfassungsorgane. Hauptstadt ist mehr: Sie muss sich selbst als Integrationsfaktor der Nation sehen und auch als solcher akzeptiert werden. Von Christoph Stölzl las ich letztens den Satz, eine Hauptstadt sei so etwas wie die „Bilderschrift“ einer Kulturnation.

Die Deutschen aber fremdeln mit ihrer Nation, ihrem Nationalstaat und ihrer Hauptstadt, mal weniger und mal sehr viel mehr. Immer ging es um die Auseinandersetzung mit Abgründen in der deutschen Geschichte, die Rolle Preußens in der europäischen Geschichte, den traditionellen deutschen Föderalismus und auch die notwendige Aufholjagd der Stadt Berlin im Vergleich mit den europäischen Metropolen wie London oder Paris.

War von 1984 bis 1989 und von 1991 bis 2001 Regierender Bürgermeister: Eberhard Diepgen.

Foto: Maurizio Gambarini

Zusammengehörigkeitsgefühl einer Nation neu schmieden



In einer Hauptstadt muss das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Nation ständig neu geschmiedet werden und müssen Energie und Fähigkeiten eines Landes zusammenfließen. Das ist kein Ruf nach Zentralismus, das so beschriebene Verständnis einer Hauptstadt soll Bedeutung und Ausstrahlung von München, Dresden, Frankfurt oder auch Kassel nicht mindern. Und in der Diskussion um die Anerkennung Berlins als deutsche Hauptstadt – nicht nur als anziehungskräftige Metropole – darf auch nicht lamentierend übersehen werden, dass es überall in Europa bemerkenswerte Spannungen zwischen „Provinz“ und Hauptstadt gibt. Man kann es an Wahlergebnissen ablesen.

In Frankreich wäre man aber sicher nicht auf die Idee gekommen, den „Tag der Deutschen Einheit“ nicht regelmäßig in Paris zu zelebrieren, sondern mit einer Festveranstaltung und wechselnden Rednern wie in einem Wanderzirkus von Landeshauptstadt zu Landeshauptstadt zu ziehen. Meist steht regionales Marketing im Vordergrund, aber nicht ein gesamtstaatliches Selbstverständnis.

Und in Paris würde man ein Ehrenmal für gefallene Soldaten der Bundeswehr auch nicht in einer Nebenstraße in der Nähe des Verteidigungsministeriums verstecken. Eine Nation, die keine sein will, braucht keine Hauptstadt. Brigitte Seebacher-Brandt brachte damit ein Problem der Hauptstadtdiskussion nach 1989 auf den Punkt.



1871 noch nicht die Rede von einer Hauptstadt Berlin



In den Geschichtsbüchern wird der 18. Januar 1871 mit der Proklamation des preußischen Königs zum Deutschen Kaiser als Gründungstag des ersten deutschen Nationalstaates genannt, Berlin als Hauptstadt Deutschlands. Nach der Kapitulation Napoleons III. nach der Schlacht bei Sedan traten die süddeutschen Staaten bereits im November 1870 dem Norddeutschen Bund bei. Diesem wird mit seiner Verfassung aus dem Jahre 1867 Staatsqualität zugerechnet. Die Verfassung des deutschen Reiches ist vom 1. Juni 1871. Von einer Hauptstadt Berlin ist darin nicht die Rede.

In Art. 2 Satz 2 wird nur festgelegt, dass Reichsgesetze an dem Tag in Kraft treten, „an welchem das betreffende Stück des Reichsgesetzblattes in Berlin ausgegeben worden ist.“ In der Weimarer Verfassung (Artikel 71) wurde daraus, „an dem das Reichsgesetzblatt in der Reichshauptstadt ausgegeben worden ist“. Sie nahm den Namen der Stadt nicht auf, und die Weimarer Staatslehre sah darin eine Absage an eine verfassungskräftige Festschreibung der Hauptstadt. Erst im Grundgesetz – und zuvor in der Verfassung der DDR – wird Berlin ausdrücklich als Hauptstadt genannt.

Als besonderer Feier- oder Erinnerungstag hat sich der 18. Januar in Deutschland nie etabliert. Der „alte Kaiser Wilhelm“ war in seiner Seele preußischer König. Er wollte die preußische Geschichte und die Erinnerung an das Jahr 1701 nicht verblassen lassen. Damals – auch am 18. Januar – konnte sich der Brandenburger Kurfürst in Königsberg die Königskrone (König in Preußen) aufsetzen. Gefeiert wurde im Kaiserreich mit dem Sedanstag der Sieg über die französische Armee am 2. September und der Rücktritt Napoleons III.



Nationalstaat nur dank der beiden Napoleons möglich



Die im Widerstand gegen die Machtansprüche des ersten Napoleons entstandene deutsche Nationalbewegung konnte auch mehr als 50 Jahre später und nachdem Preußen die Habsburger aus dem Wettbewerb um die Führungsrolle im deutschen Bund herausgedrängt hatte nur gegen Frankreich einen deutschen Nationalstaat verwirklichen. Auch wenn in deutscher Geschichtsschreibung heute mehr auf die von Bismarck provozierend verkürzte Emser Depesche und damit den Konflikt um die spanische Königswürde als Grund für die französische Kriegserklärung an Preußen abgestellt wird, liegt die in der langfristigen französischen Mitteleuropapolitik angelegte Begründung für das Vorgehen Napoleons III. mehr in „Revanche für Sadowa“ und damit dem Sieg Preußens in der Schlacht von Königgrätz gegen Habsburg. Sehr vereinfacht ausgedrückt: Der späte deutsche Nationalstaat ist ohne die beiden Napoleons nicht zu denken.

Diese Gründungsgeschichte führt heute zu großer Zurückhaltung beim Blick auf das Jubiläum. Rücksicht auf die wachsende europäische Integration. Rücksicht auf mögliche französische Emotionen, wenn von der Kaiserproklamation ausgerechnet im Spiegelsaal von Versailles die Rede ist. Ich erinnere mich an den entsetzten Gesichtsausdruck eines französischen Botschafters, als vor einigen Jahren in privater Runde die Frage eines besonderen historischen Gedenkens angesprochen wurde. Aber Geschichte verdrängen oder allzu tagespolitisch zu interpretieren führt mit Sicherheit nicht zu einem gemeinsamen europäischen Selbstverständnis.

Und als Ergebnis des Westfälischen Friedens gehört es zur europäischen Geschichte, dass Frankreich, England und Russland sich ein Interventionsrecht in Deutschland vorbehalten haben. Michael Stürmer hat in einem Vortrag „zur deutschen Frage in der europäischen Geschichte“ hervorgehoben, „dem französischen König sagten seine Juristen, er dürfe eher von einer fetten Provinz Abschied nehmen als von den „teutschen Libertäten“ – gemeint war das Recht der deutschen Fürsten zum Bündnis mit fremden Mächten“ und damit die Unterstützung der deutschen Territorialfürsten nach Souveränität.



Nationalstaat nicht demokratisch vom Volk gestaltet



Der Ausspruch der britischen Premierministerin Thatcher angesichts der Chancen einer Wiedervereinigung nach dem Fall der Berliner Mauer, sie habe Deutschland so lieb, dass sie gerne zwei davon hätte, war vor dem Hintergrund nur Fortsetzung oder Wiederaufnahme traditioneller britischer Politik. Auch Mitterand, der französische Präsident, sympathisierte zunächst mit seiner britischen Kollegin und unterzeichnete mehrere Wirtschaftsverträge zur Stabilisierung der DDR. Die Erinnerung an die Reichsgründung 1870/71 sieht sich immer mit dem Vorwurf konfrontiert, der deutsche Nationalstaat sei nicht demokratisch vom Volk gestaltet worden, habe wenig mit dem Traum der demokratisch gesinnten Jugend 1817 auf der Wartburg und auf dem Hambacher Fest von 1832 zu tun. Auch nichts mit der Verfassungsversammlung der Frankfurter Paulskirche 1848.



Der demokratische Kern der deutschen

Nationalbewegung, lange Zeit unterdrückt vom System Metternich, kann für die Erinnerung an freiheitliche und demokratische Entwicklungen in Deutschland nicht hoch genug eingeschätzt werden. Aber die politische Situation in Deutschland ermöglichte 20 Jahre nach dem Scheitern der revolutionären Bewegungen von 1848 keinen Nationalstaat „von unten“.

Bei den Bewertungen von heute sollte auch nicht verdrängt werden, dass die Versammlung in der Paulskirche in ihrem nationalen Anliegen an inneren Widerständen genauso scheiterte wie am Widerstand der Nachbarstaaten des Deutschen Bundes. Die sahen angesichts ihrer geografischen Ausdehnung in nationale Bewegungen eine Gefährdung ihres Herrschaftsbereiches. Russland intervenierte mehrmals wegen seiner Position in Polen. Die Verfassung der Paulskirche diente außerdem der Reichsverfassung von 1871 als Vorbild, fortschrittlich für seine Zeit, ganz anders als die Verfassung Preußens. Der nach 1945 geografisch amputierte deutsche Nationalstaat wird international heute nicht mehr in Frage gestellt. Heute wird von Deutschland eine Führungsrolle in Europa und auch in der Weltpolitik eingefordert.



Helmut Kohl wollte mit den Kleinen Europas Zukunft gestalten



Ich bin da zurückhaltend. Bismarck sah Deutschland mit der Reichsgründung als saturiert, empfahl eine Politik der Zurückhaltung und der Vermittlung bei Konflikten. Die Probleme mit deutschen Ambitionen begannen mit seinem erzwungenen Abschied. Und Helmut Kohl wollte nie gemeinsam mit den Großen, sondern lieber mit den Kleinen Europas Zukunft gestalten. Aber die Zeit ist über Margaret Thatcher hinweggegangen. Mit der Auflösung des Staates Preußen haben die europäischen Siegermächte des Zweiten Weltkrieges ihren „historischen“ Widersacher von der politischen Landkarte getilgt.

Unmittelbar vor dem Zusammenbruch des sowjetisch bestimmten kommunistischen Systems in Europa gab es jedoch ausgerechnet in Deutschland starke Tendenzen, die deutsche Teilung zur Beendigung der Ost-West Konfrontation zu akzeptieren. Nachbarstaaten der Bundesrepublik und Bündnispartner in Nato und EU knüpfen 1989 mit gleicher Zielsetzung an alte europäische Linien ihrer Politik an. Anders die USA (und auch Spanien unter dem Sozialisten Gonzales).

Amerikanische Diplomaten haben nach der inzwischen als historisch eingestuften Rede Ronald Reagans 1987 am Brandenburger Tor – „Mr. Gorbatschow tear down this wall“ – immer wieder die Behauptung aufgestellt, ihr Präsident habe sich weniger an seinen sowjetischen Kollegen wenden als vielmehr den Deutschen und den europäischen Verbündeten ins Gewissen reden wollen. In dem bereits zitierten Vortrag hat Michael Stürmer die Forderung formuliert: „Die Bundesrepublik Deutschland im vierten Jahrzehnt ihrer Geschichte – bald solange wie das Bismarck-Reich überhaupt existierte – muss von der Idee des Provisoriums Abschied nehmen ...“ Es ging um die Präambel des Grundgesetzes. Die Bundesrepublik sollte von der Idee der Wiedervereinigung abrücken. Er stand damit nicht allein. „Heute richtet sich die Hoffnung mehr auf die Nation als auf den Nationalstaat.“ Das war ein Argument. (...)



Die Formulierung ist sicher nicht populär: Nach dem Hauptstadtbeschluss muss der Bund rechtlich und politisch unzweideutig bei seinen Aufgaben in Berlin auch die frühere Rolle Preußens gegenüber seiner Hauptstadt übernehmen. Überlegungen einer Fusion mit Brandenburg – 1996 am Abstimmungsergebnis in Brandenburg gescheitert – sind kein Ersatz. Im Hintergrund der Hauptstadt muss ein wirtschaftlich starkes Land stehen. Und Washington DC taugt als Alternative auch nicht. Auch in Berlin sehe ich einen Nachholbedarf. Es fehlt das Bekenntnis zu der Rolle als Hauptstadt der Nation.



Das Interesse der Verfassung gilt nicht der Hauptstadt



In der Berliner Verfassung wird das Wort „Hauptstadt“ nur einmal mehr beiläufig in der Präambel erwähnt. Das Interesse der Verfassung gilt nicht der Hauptstadt, es geht im Art. 1 nur um den Status als Land der Bundesrepublik. Die Verwaltung der Stadt wird durch die Verfassung nicht angehalten, die gesamtstaatlichen Repräsentationsaufgaben des Bundes in Berlin besonders zu berücksichtigen. Aber das gehört zu den Lasten, die eine Stadt als Hauptstadt mit all den Ansprüchen, die sie daraus ableitet, zu tragen hat. Und die Aufgabe, die Nation und damit den Nationalstaat als geschichtsbewusstes, demokratisches, rechtsstaatliches, friedfertiges und weltoffenes Land zu repräsentieren, ist neben allen landes- und kommunalpolitischen Themen auch eine Pflicht der Hauptstadt. Vor allem muss sie Repräsentationsaufgaben des Bundes in der Hauptstadt auch möglich machen, wenn sie der jeweiligen politischen Führung nicht angenehm sind. Berlin, akzeptiertes Aushängeschild oder Bilderschrift der Kulturnation? Damit ist nicht die jeweils aktuelle Politik des jeweils amtierenden Senats gefragt.



Die Metropole Berlin hat sich in ihrem Kern aus ihrer eigenen Kraft entwickelt. Heute ist sie weit entfernt von einer Hauptstadt Ostelbiens. Sie repräsentiert in ihrer Bevölkerung ganz Deutschland und gleichzeitig die Entwicklung zu einer Migrationsgesellschaft. Als Sehnsuchtsort vieler junger Israelis ist die Stadt offensichtlich die, die Tiefen der deut​schen Geschichte angemessen verarbeitet, mit den Zielen von heute verbunden. Die Attraktivität gilt der vielfältigen und weltoffenen Metropole. Die Mehrzahl der Bonn-Befürworter von 1991 haben sich auch mit Berlin als Hauptstadt angefreundet. Die Rutschbahn für die Ministerialverwaltung nach Berlin wird, ganz flach, weiter existieren. Wer die Wirtschaftsdaten für den Großraum Bonn vor Augen hat, kann darin auch keine Zumutung an den Regierungssitz in Zeiten der deutschen Teilung sehen.



Die schwierige Frage nach der Nation



Und sind wir ein Land, eine Nation? Wenn es um Fußball gehen würde, wäre die Antwort leicht. Das war 1954 so und auch 2004. Aber es fremdelt bei dem Begriff Nation immer noch. Die Erinnerung an den Holocaust wiegt schwer, wenn es um die Nation geht. Die Migrationsgesellschaft von heute stellt im Blick auf die Zukunft neue Anforderungen auch an unsere Erinnerungskultur und verlangt Selbstbewusstsein. Die Wiedervereinigung war eine Forderung der ostdeutschen Revolution an die Nation. Die Menschen sahen sich als eine Nation. Heute sicher immer mehr und auch mehr als die Menschen in Spanien oder Italien zwischen der Lombardei und Sizilien.



Für Demokratiegeschichte und europäische Erinnerungskultur, die die gemeinsame Geschichte der Freiheit und der Menschenrechte in den Vordergrund stellt, kann sicher mehr getan werden. Die Wanderungsbewegungen zwischen einst Ost und einst West haben das Land wegen der damit verbundenen Auszehrungsprozesse auch nicht nur zusätzlich geteilt. Sie haben auch Menschen mit unterschiedlicher Sozialisation zusammengebracht. In der Migrationspolitik nennt man das Integration. Deutschland ist ein Nationalstaat im zusammenwachsenden Europa. Wenn noch gefremdelt wird, wenn Historiker und Politiker damit kokettieren, dann muss das weniger werden, denn sonst verstehen uns unsere europäischen Nachbarn auf dem Weg zum Europa der Nationen nicht. Und die Gründung des Nationalstaates 1871 gehört zu unserer Geschichte​.