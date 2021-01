Corona: Schnelltest-Konzept für Berlins Schulen

Berlin. Am Dienstag werden Bund und Länder über mögliche schärfere Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beraten. Ein bereits verschärfter Lockdown ist vorerst bis 31. Januar vorgesehen. Unterdessen werden einige Bundesländer ihre Schulen zum Teil wieder öffnen und setzen dabei auf Schnelltests. Regelmäßige und flächendeckende Schnelltests hatte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) vergangene Woche für das Schulpersonal und Schüler auch in Berlin in Aussicht gestellt. Noch ist aber offen, wann in der Hauptstadt wieder Regelunterricht an den Schulen stattfinden und wie das Testkonzept aussehen soll.

Man wolle den Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag und der anschließenden Senatssitzung am Mittwoch bezüglich der Verabredung für die Schulen nicht vorgreifen, sagte ein Sprecher der Berliner Bildungsverwaltung der Berliner Morgenpost am Sonntag. "Wir werden aber rechtzeitig zur Senatssitzung einen Vorschlag machen", versicherte der Sprecher weiter. Dabei solle es auch um die Teststrategie gehen. Scheeres Sprecher erinnerte daran, dass in Berlin acht mobile Testteams für die Berliner Schulen und Kitas einschließlich des erforderlichen medizinisch qualifizierten Personals zur Verfügung stehen. Pro mobiler Teststelle sind jeweils bis zu 200 Tests täglich möglich.

Corona-Tests für Schüler in Sachsen und Thüringen

Andere Bundesländer verfolgen ähnliche Strategien. Bevor Schüler in Sachsen an diesem Montag (18. Januar) an die Schulen zurückkehren, können sie sich einmalig und kostenlos mit einem Schnelltest auf das Coronavirus untersuchen lassen. Das Angebot gilt auch für Lehrer an öffentlichen und privaten Schulen. Am nächsten Montag beginnen dort die Abschlussklassen wieder mit dem Präsenzunterricht. Nach den Winterferien sollen sich auch Schüler ab der siebten Klasse testen lassen können. Eine Testpflicht gibt es allerdings nicht.

Auch an Thüringens Schulen sollen sich Abschlusskandidaten, die weiter Präsenzunterricht bekommen, auf eine Coronavirus-Infektion testen lassen können. Schulleitungen sollen ab Montag Testtermine vereinbaren können. Zuvor hatte es Kritik gegeben, dass ungetestete Schüler trotz des härteren Lockdowns überhaupt noch an die Schulen gehen können. Zwar hatte das Bildungsministerium früh angekündigt, das Angebot kostenloser Schnelltests für Lehrer auch für einen bestimmten Kreis von Schülern auszuweiten. Doch zunächst war der Unterricht ohne Testmöglichkeiten für Schüler gestartet. Nach Angaben des Ministeriums können die Schulen ab Montag mit teilnehmenden Kassenärzten Testtermine in Schulen vereinbaren. Die Kosten übernimmt der Freistaat.

Berlins Grüne fordern einfachen Zugang zu Selbsttests

Die Fraktionschefin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Silke Gebel, sprach sich dafür aus, für alle Berliner einen einfachen Zugang zu den Selbst- oder Heimtests zu schaffen. "Das wäre wichtig auch für Lehrer und Schüler, denn dann werden auch positive Fälle entdeckt, die sonst nicht oder zu spät aufgefallen wären", sagte Gebel. Aufgrund von Bundesbestimmungen sei es noch nicht möglich, die Schnelltests selber durchzuführen. Hier sei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gefordert. "Damit ist ein möglicher und wichtiger Baustein der Pandemiebekämpfung nicht einsatzfähig", kritisierte die Grünen-Politikerin.