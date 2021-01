Feuer in Berliner Mehrfamilienhaus: Ein Mensch reanimiert

Berlin. Bei einem Feuer in einer Wohnung im Berliner Ortsteil Steglitz ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte hatten die bewusstlose Person in dem brennenden Mehrfamilienhaus gefunden und sie in der Nacht auf den Sonntag noch vor Ort reanimiert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiter Mensch wurde ebenfalls aus einer Wohnung gerettet, blieb aber unverletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war noch unklar, wie schwer das fünfgeschossige Haus bei dem Brand beschädigt wurde. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.

( dpa )