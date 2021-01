Wie ein Ex-Soldat einen Horror-Chrash überlebte

Berlin. Die Motorhaube des Polizeiautos ist tief eingedrückt. Die Windschutzscheibe kaputt. Davor liegt ein verbogenes Fahrrad. Die Bilder aus Schöneberg aus dem August des vergangenen Jahres lassen nur einen Schluss zu: Diesen Unfall kann eigentlich niemand überlebt haben. Und doch ist das der Fall. Der Berliner und Ex-Bundeswehrsoldat Zeno Behm überlebte den Crash und kämpft sich zurück ins Leben. Mit der Berliner Morgenpost sprach er darüber.

Was war passiert? An einem Freitagnachmittag im August war ein Streifenwagen der Berliner Polizei in Schöneberg auf Einsatzfahrt. Laut Polizei fuhren die Beamten mit Blaulicht und Martinshorn auf der Potsdamer Straße vom U-Bahnhof Kleistpark kommend in Richtung Pallasstraße.

Gegen 14.30 Uhr wollte ein 31-jährige Radfahrer, so stand es damals in der Meldung vom Unfall, die Fahrbahn der Potsdamer Straße überqueren und wurde dabei von dem Einsatzwagen erfasst. Der Radfahrer durchschlug die Windschutzscheibe des Polizeiautos und flog zehn Meter durch die Luft.

Behm kam schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ebenfalls verletzt wurden die beiden Beamten, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Schuldfrage dauern noch immer an. Über den Unfall berichteten damals alle Berliner Zeitungen.

Ersthelferin kümmerte sich um Radfahrer

Wenn Zeno Behm, 31, Berliner, Student und Ex-Bundeswehrsoldat, sich heute an den Unfall erinnert, dann denkt er vor allem an seine Ersthelferin. Er weiß noch, wie er da lag, auf der Straße, den Asphalt unter und den Himmel über sich. Eine Frau, beugte sich über ihn, und sprach mit ihm. Es war der heißeste Tag des Jahres. "Ich lag dort, hab in die Luft geguckt und die Frau gefragt, was passiert ist und ich habe ihr gesagt, dass ich noch nicht sterben möchte", sagt Behm.

Man stelle sich den Tod immer spektakulär vor. Das einzige, was aber in so einem Moment zähle, sei die Liebe. "Wer ist gerade da, wenn ich sterbe? Dann bin ich nicht alleine. Alles andere ist egal. Alles, was einen über den Tag begleitet, alles Negative, ist wie weggefegt", sagt er. Und weiter: "Die ganze Energie ging in den Lebenserhalt. Mir war heiß, ich habe aber gar nichts gespürt". Die Ersthelferin sei unglaublich gewesen. "Ohne sie hätte ich nicht überlebt", sagt Behm heute. Was da eigentlich genau passiert sei, habe er erst später realisiert.

Im Gespräch mit der Berliner Morgenpost spricht Behm ruhig, wählt die Worte mit Bedacht. Zum Unfall selbst möchte er sich nicht äußern, da noch ermittelt werde. Aber über die Zeit danach und wie er sich zurückgekämpft habe, könne er reden. Auch, um anderen Mut zu machen.

Wenn Behm die Bilder von dem Unfall heute anschaut und das beschädigte Polizeiauto und davor sein kaputtes Fahrrad liegen sieht, sagt er: "Die Fotos von dem Unfall sprechen eine Sprache für sich". Er habe zahlreiche Verletzungen gehabt, darunter 13 Knochenbrüche und einen Pneumothorax, also Luft im Raum zwischen Lunge und Brustwand. "Es war eine Nahtod-Erfahrung", sagt er.

Seine Erinnerungen teilte Behm auf seinem Instagram-Profil im Internet. Auf der Fotoseite hat er mehr als 3000 Menschen, die ihm folgen. Sonst postet er Bilder von sich beim Sport. Darunter sind auch Schnappschüsse aus dem Fitnessstudio mit Prominente wie etwa dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

Behm, an dessen Körper kein Gramm Fett sind, ist durchtrainiert bis in die letzte Muskelfaser. Die Bilder von ihm aus dem Krankenhaus stechen heraus und stehen im Kontrast dazu. Der begeisterte Sportler liegt regungslos auf einem Bett im Benjamin Franklin Universitätsklinikum. Der Körper geschunden und voller Verbände und Schläuche. Im Hintergrund sind mehrere medizinische Geräte zu sehen. Unter dem Foto schreibt Behm: "Ich habe verstanden, wie wertvoll das Leben sein kann".

Im Krankenhaus kamen erst die Erinnerungen und dann die starken Schmerzen. Behm bekam Ketamin, ein sehr starkes Schmerzmittel. "Acht bis zehn Tage habe ich fast nichts mitbekommen. Ich habe Dinge gesehen, die nicht da waren und ich konnte mich nicht bewegen", sagt er im Gespräch mit der Morgenpost.

Vier Operationen über mehrere Stunden

Behm hatte im Krankenhaus vier Operationen, die fünf bis neun Stunden dauerten. "Die Ärzte haben Utopisches geleistet", sagt er. Die Chancen, dass er diesen Unfall überlebt, seien nicht sehr hoch gewesen. Er, der begeisterter Sportler, hätte zudem fast ein Bein und einen Finger verloren.

Insgesamt war er drei Monate im Krankenhaus - erst im Virchow, dann im Benjamin Franklin und schließlich im Unfallkrankenhaus Berlin (UKB). Nach der Entlassung folgten jeden Tag drei bis vier Stunden Reha. "Ich musste mich ins Leben zurückkämpfen", sagt er und hofft, dass er bis kommenden Sommer wieder ohne Krücken laufen kann. Das sei ambitioniert, aber machbar.

Dass Behm diese Pläne überhaupt machen kann, davon ist er überzeugt, liegt am Sport. Er ist begeisterter Crossfitter - eine Trainingsmethode, in der zehn verschiedenen Fitnessdisziplinen miteinander kombiniert werden. Der Sport habe im das Leben gerettet, ist er sich sicher. "Ich bin schon mein Leben lang aktiv", sagt Behm. Im Moment nicht viel machen zu können, falle Ihm schwer. Noch liege vor ihm eine weitere Operation. Der Grund: Knochenfragmente im Unterschenkel liegen zu weit auseinander und müssen neu gerichtet werden.

Und noch etwas fehlt dem Berliner: sein Studium. Am Unfalltag hatte er gerade eine empirische Untersuchung für sein duales Studium durchgeführt. Er studiert Gesundheitsmanagement. Nun ruht das Studium. "Eigentlich wäre ich jetzt auf der Zielgeraden", sagt er. Behm kann erst wieder studieren, wenn er wieder arbeiten kann und das geht erst, wenn er wieder vollständig fit ist und ohne Krücken laufen kann. "Mir fehlt einiges. Es ist körperlich und psychisch belastend", sagt er. Im Moment unterstützen ihn Eltern und Freunde. "Und dafür bin ich sehr dankbar", sagt er.

Den Wert des Lebens schätzen gelernt

Behm geht auch deshalb offensiv mit Unfall um, weil er zeigen will, dass es weitergeht und man nicht den Mut verlieren darf, gerade in Zeiten wie diesen. "Ich weiß nicht, wie die Überlebenschancen stehen, wenn man so einen Unfall hat. Ich hatte 1000 Schutzengel", sagt er. "Irgendjemand hat aber gesagt, dass ich noch nicht fertig bin. Ich habe den Wert des Lebens schätzen gelernt. Ich erfasse das aber alles erst richtig, wenn ich wieder ohne Krücken laufen kann. Ich freue mich darauf, wieder joggen zu können. Das visualisiere ich. Das ist mein Weg und darauf freue ich mich", sagt er.