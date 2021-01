Netzhoppers verlieren 0:3 gegen Lüneburg

Bestensee. Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat im Kampf um eine möglichst gute Ausgangsposition für die Playoffs einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Das Heimspiel gegen den bisherigen Tabellenneunten SVG Lüneburg verloren die Brandenburger am Samstag mit 0:3 (22:25, 23:25, 22:25). Gewinnen die Niedersachsen an diesem Sonntag auch noch beim VC Olympia Berlin, würden sie in der Tabelle an den Netzhoppers vorbeiziehen.

Die Lüneburger hatten 35 Tage lang kein Bundesliga-Spiel mehr bestritten. Dennoch setzten die Gäste ihren Gegner von Beginn an mit forschem Angriffsspiel unter Druck. Für die Netzhoppers hatte Zuspieler Byron Keturakis im ersten Satz mit einem Block zwar noch zum 17:17 ausgleichen können, doch begünstigt durch einfache Fehler des Gegners konnten sich die Niedersachsen danach etwas absetzen und ließen sich den Satzgewinn nicht mehr nehmen.

Der Pokalfinalist aus Königs Wusterhausen, der das Hinspiel noch 3:2 gewonnen hatte, schien allmählich seine Linie zu finden. Im zweiten Durchgang machte die Mannschaft einen 10:15-Rückstand durch eine 8:3-Punkte-Serie wett, musste den Satz dennoch knapp verloren geben. Im dritten Abschnitt führten die Gastgeber sogar schon 14:9, aber den Heidestädtern gelang eine erfolgreiche Aufholjagd.