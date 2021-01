Vermisster älterer Mann wird leblos an Straße gefunden

Eggersdorf. Ein älterer Mann ist in Eggersdorf im Landkreis Märkisch-Oderland leblos am Straßenrand entdeckt worden. "Es wird nicht von einem Gewaltverbrechen ausgegangen", sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Der Mann sei zunächst vermisst gewesen und am Freitag tot gefunden worden. Die Beamten gehen von einem Unglücksfall aus. Die "Märkische Oderzeitung" berichtete am Samstag, Polizeibeamte hätten den Mann am Fahrbahnrand der Umgehungsstraße bei Eggersdorf gefunden. Zuvor war ein Hubschrauber im Einsatz, um den Vermissten zu finden.

( dpa )