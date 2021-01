Corona in Berlin: Zufallsbegegnung mit dem Top-Virologen Christian Drosten

Berlin. Es ist Geduld, aber auch Disziplin gefragt. Der Lockdown entfacht bislang leider noch nicht die erhoffte Wirkung. Deswegen wird erneut über eine Verschärfung der Maßnahmen diskutiert. Man selber muss lernen, die Ereignislosigkeit zu feiern und sich an kleinen Höhepunkten zu erfreuen.

Montag

Auf unseren regelmäßig gewordenen Laufrunden beschleicht meine Freundin mitunter ein neuartiges Hochgefühl. Meistens erzählt sie dann, dass sie vor allem wegen Corona derzeit ziemlich fit sei und überhaupt hätten sie ja erst die wegen des Lockdowns geschlossenen Fitnessstudios dazu gebracht, sich auf die rund vier Kilometer lange Strecke durch den Volkspark Friedrichshain zu wagen. Am Montagmorgen jedenfalls lief sie an Bäumen und Sträuchern vorbei wie der jamaikanische Sprint-Start Usain Bolt in seinen besten Zeiten.

Ich glaube, dass es viele Leuten während des Lockdowns so geht wie uns. Wer fit bleiben will, muss sich etwas überlegen. Eine Bekannte, die sich selbst zuvor als ausgewiesenen Sport-Muffel bezeichnet hatte, erzählte mir neulich, dass sie sich nun sogar eine Yoga-Matte gekauft habe. Alle paar Tage lege sie sich nun vor einen Bildschirm und schaue über die Videoplattform Youtube irgendwelchen Vorturnern bei ihren Übungen zu. Dann versuche sie die Verrenkungen so gut es eben gehe nachzumachen. Ich bleibe da lieber beim Laufen. Die Runden im Park waren übrigens auch schon im Frühjahrs-Lockdown ausdrücklich vom Senat gestattet. Bewegung an der frischen Luft tut gut, so lange man den entgegenkommenden Läufern ausweichen kann.

An diesem Montagmorgen war im Volkspark Friedrichshain aber noch nicht so viel los. Das Wetter zeigte sich von seiner grauen Seite, sogar einige Schneeflocken fielen vom Himmel und schmolzen auf meiner Stirn. Auf der Strecke fielen mir lediglich ein paar Bauarbeiter auf, die neue Pflastersteine für einen Weg verlegten. Homeoffice ist eben nicht in allen Berufen möglich. Immerhin sind sie ständig an der frischen Luft, dachte ich mir.

Am Ende unserer Laufrunde sahen wir, wie ein Tannenbaum vom Balkon des obersten Stockwerks eines Mehrfamilienhauses auf den Rasen geworfen wurde. Der Mann unten war rechtzeitig ein paar Schritte zur Seite gegangen und trug dann einigermaßen mürrisch aussehend abgebrochene Zweige und den Baumrest an die Straße.

Aktuell Infizierte in Berlin: 17.455, Tote seit Pandemiebeginn: 1591

Dienstag

Wegen einer Verletzung muss ich seit einiger Zeit zur Physiotherapie. Die Praxis ist glücklicherweise gleich um die Ecke meiner Wohnung, deswegen schaffe ich es meistens auch während der Arbeitszeit zu den Behandlungen. Ich verbuche das dann immer als verlängerte Mittagspause und natürlich arbeite ich die Zeit abends nach, sollte es doch mal länger dauern.

Meine Physiotherapeutin jedenfalls sieht neuerdings aus wie eine Taucherin, die jeden Moment in die Tiefen eines Ozeans hinabgleiten könnte. Schon vor dem erneuten harten Lockdown im November hatte sie natürlich stets eine Maske auf. Jetzt ist aber auch noch eine Plexiglasbrille dazugekommen, die im Zusammenspiel der Maske das gesamte Gesicht bedeckt. Ich bin mir deswegen nicht sicher, ob ich meine Therapeutin überhaupt erkennen würde, sollten wir uns außerhalb der Praxis mal auf der Straße begegnen.

Die Physiotherapie-Praxis liegt an einer Querstraße der Karl-Marx-Allee in Mitte. Das Gebäude stammt noch aus der DDR. Alles ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Zwar nicht so, dass der Putz von den Wänden bröckeln würde, aber ich bin mir sicher, dass das Haus seine besten Jahre hinter sich hat. Die Mitarbeiter in der Praxis geben sich große Mühe, die Hygieneanforderungen zu erfüllen. Vor jeder Behandlung wird die Liege frisch desinfiziert. Dass sich alle immerfort die Hände waschen, versteht sich von selbst. Plexiglasscheiben gibt es nicht nur auf der Nase meiner Therapeutin, sondern auch bei der Anmeldung gleich hinter der Tür. Dort steht auch ein Desinfektionsmittel-Spender für die Patienten.

Dennoch hat die Corona-Krise auch für die Angestellten der Praxis eine gewisse Unsicherheit zur Folge. Schon einmal mussten Teile der Belegschaft in Kurzarbeit geschickt werden. Als im Frühjahr während des ersten Lockdowns auch viele nicht so dringliche Termine beim Arzt oder Operationen verschoben wurden, hatte das die Praxis direkt zu spüren bekommen. Weil die Therapie-Verschreibungen dann ausblieben, hatten eben auch die Mitarbeiter hier weniger zu tun.

Aktuell Infizierte in Berlin: 17.269, Tote: 1635

Mittwoch

In meiner Mittagspause holte ich Pizza von unserem Stammitaliener. Wieder zurück in der Wohnung bildete ich mir ein, dass ich schneller gewesen sein muss als die Radfahrer von Lieferdiensten wie Lieferando und Co. Schließlich waren die Pizzen noch heiß und der Käse zerlief noch etwas beim Abbeißen. Als ich vor dem Pizza-Restaurant wartete, fiel mir auf, dass der Wirt wohl derzeit ziemlich angewiesen auf Selbstabholer sein müsste. Schließlich bedankte sich der Pizza-Bäcker auf einer Tafel vor seinem Laden schon im Vorfeld bei Menschen wie mir für die Hilfe und wünscht eine coronafreie Zeit. Wer sich das gerade nicht wünscht, werfe den ersten Pizzakarton.

Der Stammitaliener bietet Pizzen zum Mitnehmen an.

Foto: Dominik Bath

Als der Kellner die beiden Pizzaschachteln nach draußen brachte, fragte ich ihn kurz nach der Lage. „November und Dezember war mehr. Januar ist gerade ein bisschen mau“, sagte er. Finanzielle Hilfen von der Politik habe das Restaurant schon erhalten. Welche genau, müsse er nochmal fragen, schließlich sei er ja nicht der Besitzer des Ladens.

Am Vortag hatte ich über die Verzögerungen bei der Auszahlung der November-Hilfen geschrieben. Einige Unternehmen in Berlin hatten zwar schon die Abschlagszahlungen erhalten, der große „Wumms“, den Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) versprochen hatte, ist bislang aber ausgeblieben. Technische Hürden sollen dazu geführt habe, dass sich die Unterstützungsleistung verzögere. Von der Investitionsbank Berlin (IBB), die sich in der Hauptstadt um die Auszahlung auf die Unternehmer-Konten kümmert, hieß es nun aber, dass es losgehen solle.

Am Abend telefonierten wir mit einem befreundeten Pärchen. Obwohl es telefonieren nicht genau traf, schließlich konnten wir uns sehen. Wir saßen also – jedes Paar für sich – auf den Sofas unserer jeweiligen Wohnungen und unterhielten uns über Gott und die Welt. Ich sagte irgendwann, dass mir die Leute entspannter vorkämen als im ersten Lockdown und machte das vor allem an dem nun unerschöpflich erscheinenden Toilettenpapier-Vorrat meines Supermarktes fest. Das befreundete Pärchen erzählte, dass die Lage ganz schön frustrierend sei.

Schließlich würde sich deutschlandweit das Infektionsgeschehen kaum nach unten bewegen – oder wenn dann nur sehr langsam. Die Freundin sagte, sie glaube, dass das auch daran liege, dass die Menschen einfach nicht richtig Abstand hielten. Ausflüge mit dem Kinderwagen glichen deswegen stets einem Slalom-Lauf. Ich hoffte inständig, dass die Gehwege dafür breit genug sein würden und blinzelte nebenbei immer mal wieder auf den Fernseher. Im Ersten erlebte Fußball-Deutschland am späten Mittwochabend nämlich tatsächlich eine echte Sensation. Der Außenseiter Holstein Kiel schmiss in der zweiten Runde des Pokals doch tatsächlich den großen Favoriten Bayern München raus.

Aktuell Infizierte in Berlin: 16.987, Tote: 1711

Donnerstag

Ich war an diesem Morgen zum Interview mit dem neuen Chef der Messe Berlin verabredet und nahm das Auto. Es hatte leicht geschneit, aber das war nicht der Grund für die Wahl meines Verkehrsmittels. Schon seit Beginn der Pandemie fahre ich wenig bis gar nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Vielfach waren Fahrten allerdings ohnehin nicht mehr nötig. Wegen des Homeoffices entfiel sowieso schon der Arbeitsweg. Auch die Anzahl der tatsächlich vor Ort stattfindenden Termine war seit März überschaubar. Und im Sommer, als sich die Lage für ein paar Monate entspannte, fuhr ich Rad.

Morgenpost-Wirtschaftsredakteur Dominik Bath (l.) interviewt Messe-Chef Martin Ecknig mit viel Abstand.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Dieser Donnerstag war in diesem Sinne etwas Besonderes: ein Interview, das auch noch vor Ort stattfand und nicht per Videocall. Das hatte ganz praktische Gründe: Von dem neuen Chef der Berliner Messegesellschaft mussten wir ohnehin ein Foto machen. Außerdem kannten der neue Messe-Geschäftsführer und ich uns nicht persönlich. Aus meiner Sicht stimmt das, was Experten über Videocalls sagen: Es fällt leicht mit Leuten, die man ohnehin kennt, über Streaming zu kommunizieren. Kommt man aber neu in eine Gruppe hinzu, fällt das hingegen schon schwerer.

Der Chef der Messe Berlin ist in dieser Hinsicht sicher nicht zu beneiden: Schließlich muss er sich nun etwa 800 Mitarbeitern neu vorstellen. Das ginge persönlich sicherlich viel besser. Die Messe hatte als Ort für das Gespräch übrigens den größten Konferenzraum ausgewählt. So weit wie bei diesem Interview saß ich mit einem Gesprächspartner vermutlich noch nie auseinander.

Aktuell Infizierte in Berlin: 16.892 Menschen, Tote: 1755

Freitag

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, in der es möglich war, mit den Kollegen eine ausgiebige Mittagspause zu verbringen und sich nicht nur über die Arbeit, sondern auch über andere Themen wie Reisepläne oder die neueste Serie beim Streaming-Dienst Netflix zu unterhalten? Unter Vor-Pandemie-Bedingungen hätte ich dann vermutlich ein paar Worte über die neue Serie „Bridgerton“ verloren. Während der Ballsaison 1813 in der Londoner High-Society versuchen darin, gleich mehrere heiratswillige Töchter die Liebe zu finden. Naja, ehrlicherweise müsste man sagen, dass die Liebe den Drehbuchautoren zufolge nicht ausschließlich Grund für eine damalige Heirat gewesen zu sein scheint. Viel Wert legt der Bridgerton-Clan nämlich vor allem auf den Stand des ausgesuchten Ehepartners.

Mit Blick auf die filmischen Geschehnisse in der Bridgerton-Serie verlief mein Freitag wohl vergleichsweise ereignislos. Es schneite. Ich schrieb, ich aß, ich schrieb, ich trank Kaffee, ich schaute Tagesschau, ich las, ich ging ins Bett. Die Pandemie hat uns alle gewissermaßen zur Ereignislosigkeit verdammt.

Aktuell Infizierte in Berlin: 16.675 Menschen, Tote: 1800

Sonnabend

Wer für seine Jogging-Runde regelmäßig das Haus verlässt, trifft im Volkspark Friedrichshain durchaus auch die Berliner Prominenz. Vor ein paar Monaten überholte mich auf der Strecke zum Beispiel mal der Schauspieler Benno Fürmann. Am Sonnabend entschieden wir uns erst gegen Mittag für eine Laufrunde und trafen auf halbem Wege Christian Drosten, den Virologen der Berliner Charité, der ebenfalls in einem guten Tempo durch den Park joggte. In diesem Sinne: Bleiben auch Sie bitte in den nächsten Wochen fit und gesund!

Aktuell Infizierte in Berlin: 16.587 Menschen, Tote: 1822