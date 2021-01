Berlin plant bis zu 13 Fahrradparkhäuser

Mit Machbarkeitsstudien will Berlin die Umsetzbarkeit an neun Bahnhöfen untersuchen. Vier weitere Anlagen kommen nur langsam voran.

Berlin. Wer an Berlins U-Bahnstationen und Bahnhöfen sein Fahrrad abstellen will, erlebt immer wieder die gleiche Situation: Längst sind alle Bügel hoffnungslos überfüllt, auch an nahen Straßenschildern und Laternen stehen meist schon angeschlossene Räder. Mitunter ist der Platzmangel so groß, dass findige Radfahrer ihr Gefährt zum Anschließen auch auf große Betonklötze heben, wie immer wieder am Hauptbahnhof zu sehen ist. Abhilfe sollen nun Fahrradparkhäuser schaffen.

Seit Jahren gibt es mehr oder weniger konkrete Pläne für diese Unterstände in Berlin. Bis heute allerdings existiert nicht eine einzige solche Abstellanlage in der Stadt. Nun soll das Thema auch in der Breite endlich vorankommen. Die Senatsverkehrsverwaltung plant den Bau von bis zu neun weiteren Fahrradparkhäusern in Berlin, wie aus einer Ausschreibung aus dem Haus von Senatsverkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) hervorgeht.

500 bis 2000 Stellplätze für Fahrräder sind in Berlin geplant

„Im Rahmen von Machbarkeitsstudien sollen verschiedene Standorte hinsichtlich ihrer Machbarkeit für die Errichtung von Fahrradparkhäusern untersucht werden“, teilte die Sprecherin der Verkehrsverwaltung, Dorothee Winden, auf Anfrage mit. Ziel sei es, das Fahrradparken wesentlich zu verbessern. „Vorgesehen ist, Fahrradparkhäuser zu errichten, in den 500 bis 2000 Stellplätze für Fahrräder angeboten werden“, hieß es.

Laut Verkehrsverwaltung stehen darunter bislang zwei Standorte fest, die nun für den Bau eines Fahrradparkhauses untersucht werden sollen: Der S-Bahnhof Mahlsdorf und der U-Bahnhof Haselhorst in Spandau. Für den Bau einer Abstellanlage am S-Bahnhof Mahlsdorf laufen schon länger Abstimmungen zwischen Senat und Bezirk. Dabei seien verschiedene konkrete Standorte in der engeren Auswahl, wie aus der Antwort der Verkehrsverwaltung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor geht.

Weitere Standorte in den Bezirken werden noch abgestimmt

Auch am U-Bahnhof Haselhorst hätten bereits erste Untersuchungen zu potenziellen Bauflächen stattgefunden, heißt es nun aus dem Haus von Günther. Welche weiteren Bahnhöfe im Rahmen der Machbarkeitsstudien untersucht werden, ist indes weiterhin offen. „Die Abstimmung mit den Bezirken zu weiteren Standorten ist noch nicht abgeschlossen, daher können hierzu noch keine Aussagen zum Planungsstand getroffen werden“, teilte die Sprecherin mit. Ob die untersuchten Standorte letztlich auch geeignet seien, sei ebenfalls noch offen, so Winden.

Die Senatsverkehrsverwaltung spricht derzeit neben den bis zu neun Untersuchungen von vier weiteren Standorten, an denen die Bezirke und Infravelo Abstellanlagen planten. Aber auch dort ziehen sich die Pläne gewaltig in die Länge. Am Stuttgarter Platz will der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf einen Bau errichten, der auf drei Etagen sowohl Fahrräder als auch einen Drogenkonsumraum beherbergen soll. Im Dezember wurde beschlossen, dafür einen Bebauungsplan aufzustellen – was zugleich bedeutet, dass mit dem schon lange diskutierten Fahrradparkhaus wohl erst in mehreren Jahren zu rechnen ist.

Pläne gibt es auch im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Dort sollen die Bauten an den S-Bahnhöfen Zehlendorf und Lichterfelde-Süd entstehen – nur wann ist offen. Erstmals angekündigt wurde der Bau an der Station Zehlendorf als erstes Radparkhaus Berlins bereits 2014. Verkehrssenatorin Regine Günther konkretisierte die Pläne 2018 und sprach von einem Baubeginn im Februar 2020.

Fahrradparkhaus in Zehlendorf verzögert sich weiter

Auch daraus wurde nichts. „Das Fahrradparkhaus am S-Bahnhof Zehlendorf ist baulich, insbesondere von der Lage her, komplizierter“, sagte Bezirksstadträtin Maren Schellenberg (Grüne). „Einen genauen Zeitplan für die Errichtung können wir daher noch nicht mitteilen.“ Auch bis zum Bau am S-Bahnhof Lichterfelde-Süd ist es noch weit. Derzeit laufe die Bebauungsplanaufstellung, so Schellenberg. Immerhin: Die kleinen, gesicherten Abstellanlagen an den S-Bahnhöfen Mexikoplatz und Krumme Lanke sollen noch in diesem Jahr errichtet werden.

Langsam nehmen auch die Pläne für ein Parkhaus für bis zu 2000 Räder am Bahnhof Ostkreuz Konturen an. Die dort planende Infravelo habe die Machbarkeit auf einer Stellfläche auf dem nördlichen Vorplatz bestätigt, so Verkehrsverwaltungssprecherin Winden. Geprüft werde, ob auf der Fläche kurzfristig temporäre Radstellplätze geschaffen werden könnten.

Wie groß der offensichtliche Bedarf an neuen Abstellanlagen an den Stationen bis 2030 genau ist, ermittelt die Infravelo für jede Berliner S- und U-Bahnstation einzeln. Für 160 der insgesamt 280 Stationen liegen die Daten mittlerweile vor. Das erwartbare Ergebnis: An nahezu allen untersuchten Bahnhöfen fehlt Platz für weitere Räder. Besonders groß ist der Bedarf etwa am Ostkreuz. Dort rechnen die Planer mit rund 2000 zusätzlich nötigen Anschließmöglichkeiten. Am Nöldnerplatz fehlen 600 Plätze, am Hauptbahnhof fast 700. Und für den Bahnhof Spandau ermittelten die Planer einen zusätzlichen Bedarf von 1320 Abstellplätzen.