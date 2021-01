Hortgebühren in Berlin werden vorübergehend ausgesetzt

Berlin. Die Hortgebühren werden in Berlin vorübergehend ausgesetzt. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung mit. „Wenn jetzt die ergänzende Förderung und Betreuung im Hortbereich nicht stattfinden kann, ist es selbstverständlich, dass Berlin die Hortgebühren aussetzt“, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). Die Senatsbildungsverwaltung bittet nun, Eltern, die einen Dauerauftrag für die Hortkosten eingerichtet haben, diesen „rechtzeitig für den Monat Februar“ anzupassen. Denn nicht nur im Januar, auch im Februar werden die Hortkosten erlassen. Je nach Pandemieverlauf können die Hortgebühren auch noch länger ausgesetzt werden.

Tatsächlich findet aktuell nur eine Notbetreuung für Grundschüler statt. Sie wendet sich an Eltern und Alleinerziehende, die „dringenden Betreuungsbedarf“ für ihren Nachwuchs haben. In einem Bezirk wie Marzahn-Hellersdorf werden aktuell rund 2000 Schüler so betreut, twitterte am Freitagmorgen der dortige Schulstadtrat Gordon Lemm (SPD). Der Bezirksstadtrat hatte schon am Donnerstag die Aussetzung der Hortgebühren für die Monate Januar und Februar gefordert.

Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Schulaufsicht rechnet nicht mit Präsenzunterricht in der kommenden Woche

Inzwischen verdichten sich die Anzeichen, dass selbst ein Wechselmodell im Schulbetrieb aufgrund der Pandemie noch auf sich warten lassen wird. Der Leiter der Berliner Schulaufsicht Detlev Thietz rechnet am 22. Januar nicht mit einer Möglichkeit zur teilweisen Rückkehr in den Präsenzunterricht. Das sagte er bei einer Sitzung des Schulausschusses des Bezirks Mitte am Donnerstag. Die Schulaufsicht halte eine Rückkehr von Schülern vor den Winterferien für falsch, so Thietz. Ihm zufolge soll der Schulbetrieb erst nach den Ferien - am 7. Februar - wieder stufenweise in den Vollbetrieb übergehen.

Das heißt, bis dahin gilt weiter schulisch angeleitetes Lernen zu Hause (SaLzH). Dafür sind Digitalplattformen notwendig. Doch beim „Lernraum Berlin“, der digitalen Lernplattform im Auftrag der Senatsbildungsverwaltung, gab es ab Freitagmorgen wieder Probleme. User aus Bezirken wie Mitte, Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf konnten sich nicht einloggen - sie sind in einem Verbund organisiert. "Verbund 3 und 4 steht aktuell nicht zur Verfügung, die anderen Verbünde arbeiten“, hieß es lange als Fehlermeldung für diese Nutzer.

Erst am späten Nachmittag war die Plattform wieder für die User zugänglich. „Die Ursachenforschung läuft noch“, twitterten die Verantwortlichen des Lernraums. Seit Donnerstag gibt es außerdem Problem beim Mail-Versand an E-Mail-Adressen verschiedener Provider, darunter auch Microsoft und gmx. Viele Schüler haben dort eine Webadresse.