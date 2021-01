Regierungschef informiert Landtag nach Coronagipfel

Potsdam. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat eine Landtags-Sondersitzung nach der Bund-Länder-Konferenz über mögliche schärfere Corona-Beschränkungen beantragt. "Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder werden am 19. Januar 2021 gemeinsam mit der Bundeskanzlerin über das weitere Vorgehen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beraten", heißt es in dem Schreiben an Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke vom Freitag. Deshalb beantrage er eine Sondersitzung nach dieser Konferenz, um das Parlament über die Ergebnisse zu informieren. Die Regierung hat die Verpflichtung, den Landtag über Corona-Maßnahmen zu unterrichten.

An diesem Dienstag ist um 14.00 Uhr eine Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder geplant. Ursprünglich war die nächste Bund-Länder-Schalte erst für den 25. Januar angesetzt. Der Hintergrund ist eine Diskussion über zusätzliche Beschränkungen angesichts der weiter hohen Zahl neuer Corona-Infektionen. Der bereits verschärfte Lockdown ist vorerst bis zum 31. Januar vorgesehen. Außerdem soll es um den Umgang mit einer stärker ansteckenden Virus-Mutation gehen, die in Großbritannien aufgetaucht war.