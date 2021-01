Fußgänger von Tram erfasst

Berlin. Ein junger Mann ist in Berlin-Marzahn von einer Tram angefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 25-Jährige soll am Donnerstagmorgen auf der Allee der Kosmonauten im Haltestellenbereich Alt-Marzahn plötzlich auf das Gleisbett getreten sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 51-jährige Straßenbahnfahrer der Linie M8 habe den Zusammenprall trotz einer Notbremsung nicht verhindern können.

Den Angaben zufolge erlitt der 25-Jährige schwere Verletzungen am Rumpf. Er wurde auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht, Lebensgefahr soll nicht bestehen. Der Tramverkehr war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde unterbrochen.