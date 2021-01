Senat unterstützte 2020 so viele Investitionen wie nie zuvor

Im vergangenen Jahr flossen in Wirtschaft und Infrastruktur Berlins so viele Mittel aus dem Fördertopf GRW wie nie zuvor.

Berlin. Die Berliner Landesregierung hat im vergangenen Kalenderjahr trotz der Coronakrise so viel Geld wie noch nie bereitgestellt, um Unternehmen bei Investitionen zu unterstützen. Das geht aus einer neuen Aufstellung zu den ausgegebenen Mitteln aus dem Fördertopf der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (kurz: GRW) hervor. Sie liegt der Berliner Morgenpost exklusiv vor. 2020 bewilligte die Landesregierung demnach GRW-Förderungen in Höhe von insgesamt 149 Millionen Euro (2019: 131 Millionen Euro).

Von dem Geld flossen der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe zufolge 98 Millionen Euro direkt an Berliner Unternehmen, die das Geld in 173 Projekte wie Bauvorhaben oder neue Anschaffungen investiert haben. Insgesamt seien so Ausgaben in Höhe von 480 Millionen Euro ermöglicht worden, so die Senatsverwaltung. Darüber hinaus seien durch die Mittel 6235 Arbeitsplätze neu in Berlin geschaffen oder zumindest abgesichert worden.

Betriebe können sich bis zu 30 Prozent der Investitionssumme fördern lassen

Die GRW-Förderung ist seit Jahren der größte Fördertopf für die Berliner Unternehmen. Sie galt vor der Corona-Krise als das wichtigste Wirtschaftsförderinstrument in Berlin. Mit der gewerblichen GRW unterstützt die öffentliche Hand Betriebe mit Zuschüssen bei ihren Investitionsmaßnahmen.

Unternehmen, die eine Förderung erhalten, müssen den größten Teil der Summe für neue Projekte allerdings selbst aufbringen. Lediglich ein Anteil von bis zu 30 Prozent kann durch die GRW-Förderung übernommen werden. Der GRW-Topf speist sich aus Mitteln des Bundes und der EU. Das Land finanziert die ausgegebenen Fördermittel zur Hälfte mit.

Pop: Große Nachfrage zeige Vertrauen in Wirtschaftsstandort

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) zeigte sich erfreut, über die erneut gestiegene Ausgabe der Subventionen: „GRW-Mittel wurden im letzten Jahr in neuer Rekordhöhe eingesetzt. Die große Nachfrage zeigt das weiterhin große Vertrauen in den Berliner Wirtschaftsstandort“, sagte Pop. Gleichzeitig verwies die Politikerin auf die bereits bewilligten Projekte für die kommenden Jahre. So seien im vergangenen Jahr bereits neue Bewilligungen in Höhe von 204 Millionen Euro für die Jahre 2021 bis 2023 vorgenommen worden. Berlin habe dafür auch zusätzliche Mittel aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung vollständig gebunden und in gleicher Höhe Landesmittel vorgesehen, erklärte sie.

Von der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus hieß es auf Anfrage, die Mittel bildeten einen Baustein, sodass die wirtschaftliche Entwicklung Berlins nach der Pandemie positiv starten könne. „Es ist gut zu sehen, dass die GRW-Mittel trotz der Krise in hohem Maße nachgefragt und vom Senat komplett vergeben werden“, sagte die finanzpolitische Sprecherin der Fraktion, Sibylle Meister. Fördermittel jedoch für die Instandsetzung von zuvor kaputt gesparter Infrastruktur, wie der Elsenbrücke auszugeben und das als Erfolg zu verkaufen, entspräche nicht dem Sinn und Zweck dieser Fördermittel, erklärte sie. „Hinzu kommt, dass es sich dabei zum großen Teil um Bundesmittel handelt. Somit ist es weder ein Erfolg von Frau Pop noch des rot-rot-grünen Senats“, so Meister.

Auch viele Infrastrukturprojekte wurden unterstützt

Hintergrund der Kritik: Neben den Investitionen der Wirtschaft werden über die GRW-Mittel auch wichtige Infrastruktur-Projekte unterstützt. 2020 floss zum Beispiel Geld in den Neubau der Elsenbrücke über die Spree zur Anbindung angrenzender Gewerbegebiete in Treptow-Köpenick, Friedrichshain-Kreuzberg und Lichtenberg an das überregionale Verkehrsnetz. Das Projekt wurde laut Wirtschaftsverwaltung mit 28 Millionen Euro unterstützt.

Weitere 21 Millionen Euro flossen in neue Uferwände der Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) zwischen dem Humboldthafen und dem Oberwasser der Schleuse Charlottenburg. Durch diese Investition würden Verkehrswege für die gewerbliche Binnenschifffahrt gesichert und auch alternative Transportwege bereitgestellt, die durch weniger Lärm, geringeren Energieverbrauch und weniger CO2-Emission als bei Transporten auf der Straße ökologisch sinnvoll und zugleich ökonomisch seien, hieß es aus der Senatsverwaltung.

FDP kritisiert Senat für die Wirtschaftspolitik

Auch 2020 sei zudem die fußläufige Erschließung von Gewerbegebieten gefördert worden, wie zum Beispiel der abschließende Ausbau der Fußgängerbrücke Warschauer Straße die verkehrliche Anbindung der Gewerbegebiete Georg Knorr und Boxberger Straße durch die Verlängerung der Eastgatebrücke.

Gründer und Bildungseinrichtungen hätten ebenfalls von den GRW-Mitteln profitiert. So sei etwa ein Gründerzentrum im Bezirk Treptow-Köpenick im Ortsteil Schöneweide bewilligt worden. Bei Bildungseinrichtungen hätten die Oberstufenzentren im Mittelpunkt gestanden. Aber auch Bildungsträger wie die Pfefferwerk GmbH und der Baufachfrau Berlin e.V. erhielten Förderungen.

Mit Blick auf die Fördermittel forderte die FDP vor allem den Abbau bürokratischer Hemmnisse. Aus Sicht der Partei müsse etwa das Landesvergabegesetz beseitigt werden. Die Wirtschaft benötige zudem ein Investitionsklima ohne Verstaatlichungsfantasien und eine digitale Verwaltung, die Unternehmen unterstützt und sie nicht lähmt, sagte Sibylle Meister. „Sich nur im Lichte von Vergabemitteln zu sonnen, ersetzt keine effektive und nachhaltige Wirtschaftspolitik“, sagte die FDP-Abgeordnete.