Teilweise deutlich höhere Preise für Fernwärme-Kunden

Berlin. Im vergangenen Jahr hatte der Energiekonzern Vattenfall höhere Preise für die Heizungs-Kunden seines Fernwärme-Netzes unter der deutschen Hauptstadt angekündigt. Etwa 1,3 Millionen Wohneinheiten werden so mit Wärme versorgt. Vattenfall hatte damit gerechnet, dass für einen typischen Berliner Haushalt Mehrkosten von 7,60 Euro im Monat entstehen, was einem Anstieg von 12,5 Prozent entsprochen hätten. Im Einzelfall allerdings kann die Preiserhöhung für die Kunden des schwedischen Energieunternehmens eine deutlich kostspieligere Angelegenheit werden. Das zeigen Leserzuschriften an die Berliner Morgenpost.

Ein Berliner bezeichnete die Vattenfall-Preiserhöhung gar als „unverfroren“. Er wohne in einem Reihenhaus. Vor einigen Wochen habe Vattenfall den Vertrag einseitig gekündigt und zum August 2021 einen neuen Vertrag angeboten. Auch andere Bewohner hätten die Kündigung erhalten. Ein Fachbetrieb habe dann das neue Angebot des Versorgers unter die Lupe genommen und sei für den Zwei-Personen-Haushalt mit einer Wohnfläche von rund 125 Quadratmetern zu einer Preissteigerung in Höhe von 83,73 Prozent gekommen. Auch andere Bewohner seiner Siedlung hätten diese drastische Preiserhöhung bestätigt bekommen, schrieb der Morgenpost-Leser. Er habe sich nun auch an den Regierenden Bürgermeister gewandt, das dies sicher zu einem Problem für viele Berliner werden könnte. Vattenfall teilte auf Anfrage mit, dass die geschilderte Lage ein Sonderfall unter den Berliner Kunden sei.

Von den 1,3 Millionen mit Fernwärme versorgten Wohneinheiten in der Stadt seien lediglich 0,4 Prozent Einfamilienhäuser. „Um dieser besonderen Kundengruppe Rechnung zu tragen, werden wir im direkten Kontakt die individuelle Versorgungssituation analysieren und gemeinsam nach einer Lösung suchen“, kündigte ein Vattenfall-Sprecher gegenüber der Morgenpost an. Einige Kunden hätten zum Beispiel noch historische Vertragsbedingungen, die Vattenfall nun leider nicht mehr fortführen könne, wenn man Klimaziele erreichen wolle. Der Energiekonzern betonte zudem, sich an die laufenden Verträge zu halten. Erst zum Ende des aktuellen Vertrages würde den Kunden eine Weiterversorgung auf Grundlage der neuen Produkte angeboten. Im vergangenen Jahr seien so 3,5 Prozent der Kunden in Berlin die neuen Stadtwärmeprodukte angeboten worden.

„In den nächsten Jahren werden wir kontinuierlich unseren Kunden bei auslaufenden Verträgen ein neues Vertragsangebot unterbreiten. Wir rechnen damit, in den kommenden sechs bis sieben Jahren, pro Jahr im Schnitt etwa 15 Prozent unserer Kunden das neue Preis- und Produktsystem anzubieten“, erklärte der Sprecher weiter. Berlins größte Wohnungsbaugesellschaft Gewobag kündigte an, das Gespräch mit Vattenfall zu suchen. 25.500 der mehr als 70.000 Gewobag-Wohnungen in Berlin werden von Vattenfall mit Fernwärme beliefert. „Wir werden bereits frühzeitig in die Gespräche für den Versorgungszeitraum nach 2024 aufnehmen und die ersten Gespräche dazu bereits in 2021 führen“, sagte ein Gewobag-Sprecher.

Im vergangenen September hatte Vattenfall angekündigt, erstmals seit zehn Jahren die Wärme-Preise in Berlin wieder erhöhen zu müssen und das auch mit der fortschreitenden Energiewende und den Klimazielen Berlins begründet. Kein Kunde könne sich dem Unternehmen zufolge den gravierenden Umwelt- und Klimaanforderungen entziehen. „Allein durch den Stadtwärmeanschluss leisten unsere Kunden einen Beitrag zum Klimaschutz und sind für alle Entwicklungen der Zukunft gerüstet – ohne eigenes Zutun, ohne eigene Investitionen“, sagte der Vattenfall-Sprecher. Berlin will den Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 schaffen und bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein. Bis dahin muss der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid noch deutlich sinken. Das wird nicht nur durch Veränderungen im Bereich Mobilität gelingen müssen, sondern auch bei der Energieversorgung. Vattenfall selbst hat sich zum Ziel gesetzt, ein Leben ohne fossile Brennstoffe innerhalb einer Generation zu schaffen. Daraus folgen dem Unternehmen zufolge enorme Investitionen. Gleichzeitig spüre Vattenfall in Berlin schon heute deutliche Folgen des Klimawandels.

Das macht der Energiekonzern unter anderem daran fest, dass doppelte Erzeugungskapazitäten gestellt werden müssten, um mögliche Dunkelflauten zu überbrücken. „Schließlich wollen die Berliner auch mit Strom und Wärme versorgt werden, wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint“, sagte der Vattenfall-Sprecher. Gerade im Winter sei das eine echte Herausforderung. Berlins Energie und Wärme entstehe zudem größtenteils im sogenannten Kraft-Wärme-Kopplungsprozess. Die Anlagen rechnen sich laut Vattenfall aber nur über den gleichzeitigen Verkauf von Strom und Wärme. Wärme erreicht die Berliner Stadtwärmenutzer direkt. Der Strom allerdings wird an der Strombörse verkauft, auch wenn die Preise niedrig oder sogar negativ sind.

Wärmere Winter führen zu Preiserhöhungen

„Das gibt es immer häufiger, und es treibt die Gesamtkosten nach oben“, erklärte der Sprecher. Ein Grund für die höheren Preise sind laut Vattenfall auch die wärmeren Winter. Dem Unternehmen zufolge geben die Berliner jetzt weniger aus für Heizen als vor zehn Jahren. Vattenfall nimmt dadurch weniger Geld ein, Kosten für ausreichende Kraftwerkskapazität, den Betrieb und Instandhaltung fallen allerdings trotzdem an, so das Unternehmen. In den nächsten Jahren werde man zudem weiter in das Fernwärme-Netz investieren, betonte Vattenfall.

Unter anderem sollen Smart Meter in das System integriert werden, die helfen sollen, die Energieeffizienz zu verbessern und Verbräuche zu optimieren. Vattenfall-Kunden, die die teureren Verträge nicht eingehen wollen, können allerdings auch anderweitig für die nötige Wärme sorgen. Alternativen sind etwa Blockheizkraftwerke oder auch Gas- oder Ölheizungen. Doch auch die Heizöl- und Gaspreise dürften mittelfristig aufgrund der gerade erst in Kraft getretenen CO2-Bepreisung ansteigen.