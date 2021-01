Umsetzung des Digitalpakts an Schulen hakt

Berlin. Wie wichtig eine gute Technik-Ausstattung an den Schulen ist, ist spätestens seit dem Homeschooling in der Corona-Krise klar. Dabei helfen soll der Digitalpakt Schule - 257 Millionen Euro stehen dem Land Berlin an Fördermitteln aus dem Bundesprogramm bis zum Jahr 2024 zur Verfügung. Finanziert werden sollen mit höchster Priorität eine Lan-Verkabelung in den Schulgebäuden und leistungsstarke Server, gefolgt von Wlan, stationären und mobilen Geräten. Doch bevor die Planung, geschweige denn Umsetzung der Projekte starten kann, ist unter anderem eine umfassende Bestandsaufnahme an den Schulen notwendig. Die dauert zum Teil deutlich länger als geplant - und bringt so mehrere Bezirke in Schwierigkeiten.

Ein Beispiel ist Spandau. Seit dem Sommer ist dort ein Unternehmen damit beschäftigt, die Netzwerkinfrastruktur an den Schulen zu dokumentieren. Bis zum 18. Dezember hätte das Vorhaben abgeschlossen sein sollen, stattdessen gebe es lediglich für 13 Schulen Ergebnisse, die zudem unvollständig seien, schildert Schulstadtrat Helmut Kleebank (SPD) in einem Bericht an den Schulausschuss. Für keine Schule seien konkrete Maßnahmen geplant und ein Angebot für den Ausbau der digitalen Vernetzung erstellt worden.

"Es geht weiterhin sehr schleppend voran. Die Leistung ist aus unserer Sicht nicht ausreichend", sagte Kleebank. Problematisch ist das nicht nur, weil so der IT-Ausbau noch in Ferne liegt, sondern auch, weil Fristen eingehalten werden müssen. So ist der 30. April der Stichtag, bis zudem eine Mittelbindung von 50 Prozent der Gelder aus dem Digitalpakt erfolgen soll. An Spandau gehen insgesamt gut zwölf Millionen Euro. Bewilligt wurden bislang Maßnahmen für rund 825.000 Euro. Sollten am Ende Fördergelder verfallen, weil die Frist verfehlt wird, wäre das ein ziemliches Desaster, sagte Kleebank.

Digitalpakt in Berlin: Neukölln hält Frist für nicht umsetzbar

Das Unternehmen, das in Spandau mit der Bestandsaufnahme an den Schulen beauftragt wurde, wurde vom IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) per Ausschreibung für ganz Berlin gebunden. Es ist damit nicht nur für die knapp 50 Spandauer Schulen zuständig, sondern auch in anderen Bezirken mit der IT-Netzwerkdokumentation beauftragt. "Wenn die Zentrale diesen Weg aussucht, muss sie auch dafür sorgen, dass das Unternehmen dazu in der Lage ist, die Aufgabe zu bewältigen. Das ist es im Moment nicht", so Kleebank. Nun werde geprüft, ob Spandau weitere Firmen direkt beauftragen kann.

Die Senatsbildungsverwaltung verweist auf Nachfrage zu möglichen Kapazitätsproblemen der Firma darauf, dass die Zuständigkeit bei den Bezirken liege. So könnten die Bezirke als Schulträger selbst eine Vergabe durchführen und Unternehmen beauftragen "oder sich aus dem Rahmenvertrag des IT-Dienstleistungszentrum Berlin bedienen", erklärte ein Sprecher. Eine Anpassung der Frist für die Mittelbindung sei der Verwaltung nicht möglich, weil der Stichtag vom Bund vorgegeben worden sei.

Es ist aber absehbar, dass diese Frist auch in anderen Bezirken zu Problemen führen wird. So heißt es aus Neuköllns Schulamt: "Die Regelung der Mittelbindung von 50 Prozent bis zu diesem Stichtag wird zeitlich nicht umsetzbar sein und sollte daher aufgeweicht werden." Grund sind ebenfalls fehlende Ergebnisse der IT-Netzwerkdokumentationen. Auch hier ist deshalb Kritik zu hören, dass nur eine Firma in Berlin vom ITDZ für die Aufgabe gebunden wurde. Kapazitätsengpässe seien so von Anfang an programmiert gewesen, so eine Sprecherin.

An ersten Schulen in Mitte hat Lan-Ausbau stattgefunden

In Tempelhof-Schöneberg ist die Bestandsaufnahme der IT bisher nur an einem Teil der Schulen abgeschlossen. An 39 der 60 Einrichtungen laufen die Arbeiten noch. Schulstadtrat Oliver Schworck (SPD) verwies ebenfalls auf die begrenzten Kapazitäten der Vertragsfirma des ITDZ. Man sei bei den Planungen davon ausgegangen, dass die IT-Netzwerkdokumentationen schneller erstellt werden können. Dennoch äußerte sich Schworck optimistisch, zumindest den "Großteil" der Fördermittel bis zum Fristende binden zu können.

Für Steglitz-Zehlendorf will Bildungsstadtrat Frank Mückisch (CDU) noch keine Prognose abgeben, ob die Frist eingehalten werden kann. "Das hängt vom Messungs- und Planungsfortschritt ab", so der Stadtrat. "Man kann nur dann die teuren Baumaßnahmen beauftragen, wenn man ganz konkret benennen kann, was gebaut bzw. installiert werden muss." Die Netzwerkdokumentation soll planmäßig im ersten Quartal erfolgen.

Weiter ist man in Friedrichshain-Kreuzberg. Dort sind inzwischen Mittel für den Lan-Ausbau an 16 Schulen bewilligt, die Umsetzung ist für dieses Jahr geplant. Zudem sollen noch im Januar Mittel für die Ausstattung mit Wlan beantragt werden. Hier sei allerdings für die Dokumentation an den Schulen auch mit einer Vielzahl von Firmen zusammengearbeitet worden, heißt es auf Anfrage. Mit der Frist der Mittelbindung erwartet man im Bezirk keine Probleme.

In Mitte hat an fünf Schulen bereits der Lan-Ausbau stattgefunden, für fünf weitere Schulen seien Anfang Januar die Mittel bewilligt worden, teilte Schulstadtrat Carsten Spallek (CDU) mit. Im Bezirk geht man daher ebenfalls davon aus, bis Ende April mindestens 50 Prozent der Fördermittel gebunden zu haben. Dennoch sieht Spallek Potenzial für Beschleunigung: So sei die Bearbeitungsdauer zum Erstellen von Angeboten beim ITDZ lang, nehme bis zu sechs Monate in Anspruch, sagte Spallek.

